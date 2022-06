Madagascar: Deuxième arrondissement - Lanto Rakotomanga s'engage pour la solidarité

" Soma Lanto Rakotomanga ". Tel est le nom donné par la députée du deuxième arrondissement aux activités culturelles et sportives qu'elle a organisées dans sa circonscription durant un mois. Ce samedi a marqué la fin de presque 31 jours d'intense engagement auprès des jeunes avec les finales dans certaines disciplines comme le football, l'athlétisme ou encore les finales du concours de vakodrazana et de vakisaova. Et tout ceci s'est passé ce samedi à Ankatso.

Le summum de la journée était bien évidemment le spectacle animé par Stéphanie et Jerry Marcos avec la remise de différents trophées. C'était également une journée de convivialité pour l'élue du deuxième arrondissement et ses partisans. " Ce qui est important, c'est notre solidarité et notre amour " a souligné la député. Elle espère que la deuxième édition sera encore meilleure.