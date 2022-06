Madagascar: Université du Québec à Trois Rivières - Deux projets pour renforcer la coopération

Présente à Madagascar depuis 35 ans, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) renforce sa collaboration.

Un renforcement de la collaboration qui se fait à travers deux projets menés depuis 2018 par le Bureau des Relations Internationales (BRI) de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il s'agit en l'occurrence du Projet d'Appui à l'Éducation de Base (PAEB) avec l'Institut National de Formation Pédagogique (INFP; 2021-2023) et du Projet " Jeunesse Malgache Compétente au Travail " (JMCT) en collaboration avec 9 établissements partenaires malgaches (2019-2024).

Journées de réflexion

Ces deux projets impliquent plusieurs partenaires malgaches de l'éducation dans divers volets d'un ambitieux chantier national visant le renforcement des capacités du personnel de l'enseignement, de l'encadrement pédagogique et de la gestion, depuis la formation initiale au primaire et au secondaire général, à la formation professionnelle, technique et universitaire.

Dans chacun de ces projets, des mécanismes de concertation et de partenariat sont prévus pour arrimer les actions des uns et des autres en vue de favoriser un plus grand impact sur les résultats attendus. C'est dans cette optique que deux journées de réflexion ont eu lieu les 14 et 15 juin pour dégager un cadre d'intervention commun sous le thème : " Synergies et perspectives ". Les participants à cet atelier ont notamment planché sur la manière de positionner le PAEB et le JMCT dans le contexte des réformes de l'éducation de base, de la formation professionnelle et technique et de l'enseignement universitaire à Madagascar. L'objectif principal étant de parvenir à des résultats tangibles dans un cadre logique préliminaire, en vue de l'élaboration d'actions concrètes pour la réussite éducative pour tous.

Chef de file

À noter que 9 établissements d'enseignement malgaches sont partenaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières au projet JMCT. L'Institut Supérieur de Technologie (IST) a été choisi comme chef de file pour représenter un consortium malgache composé de ces établissements partenaires et des organisations du secteur privé et de la société civile (OSPSC). Le projet a le soutien de trois ministères malgaches : le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESupRes), le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP). Le Collège Laflèche, la Commission scolaire de l'Énergie et la Commission scolaire Chemin-du-Roy sont les partenaires canadiens fournisseurs d'expertise dans les domaines du bâtiment et des travaux publics (BTP) et du tourisme-hôtellerie-restauration (THR). Les résultats attendus de ce projet s'alignent directement avec l'objectif du gouvernement malagasy de soutenir la croissance économique du pays, tel qu'énoncé dans son document stratégique " Initiative pour l'Émergence de Madagascar ". Pour réaliser cet objectif, le gouvernement doit assurer la participation active des jeunes femmes et jeunes hommes malgaches. Le projet JMCT aidera ces jeunes à devenir des acteurs importants, dont les compétences seront davantage en phase avec les besoins de l'emploi dans les secteurs.