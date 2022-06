Madagascar: Fianarantsoa - Un étrange édifice suscite des débats

Pollution esthétique, c'est le moins qu'on puisse dire. Une étrange porte a été construite récemment à Fianarantsoa, une ville riche en patrimoines bâtis dont la majorité de l'architecture date du XIXe siècle. L'actuelle capitale Betsileo est riche en histoire, une racine bien ancrée et transmise par les gardiens traditionnels et les raiamandreny. Pourtant, ceux-ci n'étaient pas consultés voire ignorés par ces architectes ratés.

" Surmontant la rue escarpée qui se dirige vers la cathédrale catholique du Saint-Nom de Jésus, cette porte apocryphe empêche brutalement d'admirer la beauté de la façade toscane de la cathédrale, bâtie en 1889 par le père Alphonse Taïx, qui est également le bâtisseur de la cathédrale d'Andohalo à Antananarivo, une dizaine d'années plus tôt ", d'après une description. D'autres diront même " qu'il s'agit d'une imitation servile de la porte d'Ambohimanga, à Antananarivo.

Et puisqu'il s'agit d'une imitation servile faite par des gens dénués d'intelligence qui ignorent certainement l'histoire et les subtilités de la culture, la maisonnette en bois qui surplombe la porte ressemble plutôt à un tranomanara d'un tombeau qu'à un poste de guet. Un poste de guet ne comporte aucun mur, mais seulement quatre colonnettes ou plus, surmontées d'un toit, pour abriter les veilleurs qui assurent la surveillance des alentours d'une forteresse ou d'une ville et qui lancent l'alerte à la population en cas d'attaque. Enfin, il manque l'énorme disque de pierre pour compléter le décor ".

En effet, les gardiens traditionnels ne cachent pas leur inquiétude. Non seulement, l'édifice construit ne respecte aucunement la tradition du terroir, de plus, il dénature le paysage. Effectivement, ceux qui sont choqués par cette porte apocryphe de Fianarantsoa diront : " Il n'appartient qu'aux ignorants et aux sacrilèges de produire cet effet... Saforo mifendraka, ko izay mandray azy tompony ". La population est sidérée, " le sentiment qui mêle étonnement, colère et tristesse pour ceux qui connaissent bien ou ceux qui aiment Fianarantsoa et sa ville haute, authentique témoin de l'urbanisme... en voyant une porte nouvellement construite, maladroitement imitée de l'ancienne, mais sans aucune base ni aucun fondement historique. Qui a eu l'idée de construire cette porte apocryphe, laide et sans grâce ? ", une question assaille les historiens spécialistes de la région et les raiamandreny.