Madagascar: Falda Antanimena - Le panneau qui a mis le TGV sur les rails

17 ans après avoir été inTIMé de renoncer à son projet, la société d'Andry Rajoelina prend depuis samedi une revanche sur l'histoire.

Vous faire connaître et reconnaître. C'est le slogan de la société DomaPub - fusionnée avec Injet - à travers laquelle Andry Rajoelina allait être connu et reconnu sur le plan politique. Cela, lorsque le régime Ravalomanana avait mis des bâtons dans les roues du TGV dans le but inavoué de freiner son avancée dans le domaine de l'impression publicitaire.

63,32%. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) d'obédience TIM avait notamment bloqué l'installation du premier panneau publicitaire Trivision devant l'Immeuble Falda Antanimena érigé en 2005 par Injet dont les employés devaient effectuer un sit-in sur les lieux en signe de protestation. Une mauvaise publicité, c'est le cas de le dire, pour la CUA qui avait enfoncé le clou en faisant enlever une soixantaine de panneaux publicitaires de DomaPub et Injet en 2007. Ce qui avait poussé le TGV à se lancer dans la course à la mairie de Tana où il était arrivé largement en tête avec 63,32% des voix. Presque le double du poulain de Marc Ravalomanana qui ne pouvait recevoir un aussi mauvais cadeau à l'occasion de son anniversaire le 12 décembre 2007.

Troisième tour. Le TGV de continuer sur sa lancée en accédant, avec la pression de la rue, à la tête de la Transition en 2009 puis par la voie des urnes à la présidence de la République en 2019, à l'issue d'un deuxième tour contre celui qui fut, malgré lui, " le partenaire de son image ". Et ce, pour parodier le slogan d'Injet qui venait de faire perdre un troisième tour à Marc Ravalomanana, en reprenant son projet de panneau Trivision devant le même immeuble Falda Antanimena. Un panneau de 6 x 3 m opérationnel depuis samedi, après avoir obtenu l'autorisation en bonne et due forme de la CUA et la bénédiction de l'évêché de Tana. Une revanche sur l'histoire pour Injet dont le fondateur pourrait être confronté à son éternel adversaire lors d'un énième tour en 2023.