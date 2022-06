Madagascar: Audiovisuel - StarTimes annonce l'entrée d'UP TV

StarTimes multiplie les initiatives pour améliorer sa grille de programmes. La chaîne Radio Plus TV change de nom et devient UP TV, disponible sur les canaux 111 et 769 sur les décodeurs StarTimes.

" Cette initiative entre dans le cadre des efforts d'amélioration de contenu que nous menons ", a expliqué le département Communication de StarTimes, lors d'une conférence de presse tenue au Novotel, samedi dernier. " 90% des chaînes locales sont généralistes, voilà pourquoi UP TV à choisi d'être une chaîne 100% divertissement pour honorer son slogan " the channel for every one ". De plus, elle s'ouvrira à toutes les tranches d'âge.

Films, émissions culturelles comme UP fashion, documentaires sur les faits divers locaux du moment dans DOC Choc, et séries internationales en langue malgache figurent parmi les offres d'UP TV ", a-t-on précisé. Par ailleurs, " UP TV accueillera la première diffusion de la série philippine " Los Bastaro " totalement traduite en malgache ". En tout cas, StarTimes entend continuer à offrir le meilleur pour les téléspectateurs, surtout en ce moment de célébration de la Fête nationale.