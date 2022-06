Madagascar: Éducation - 45 000 enseignants à former

Il n'y aura plus de recrutement de maîtres Fram, mais le ministère de l'Education nationale procèdera par contre au renforcement de capacité de ceux qui sont déjà en exercice. 45 000 enseignants bénéficieront d'une formation gratuite à partir de cette année.

L'amélioration de la qualité de l'éducation sur de bons rails. L'Etat, par le biais du ministère de l'Education nationale, s'active pour apporter des innovations et des réformes au système éducatif national. Les efforts déployés dans ce sens vont être renforcés. C'est ainsi que des formations gratuites seront dispensées aux 45 000 enseignants issus des 23 régions à compter de cette année. La ministre de l'Éducation, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala n'a pas manqué de rappeler les actions qui ont déjà été menées par l'Etat durant la clôture de l'atelier de restitution des résultats PASEC (Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation nationale à Madagascar) qui s'est tenu la semaine dernière.

Il y a, entre autres, la construction de 500 établissements scolaires " manara-penitra " dans tout Madagascar, la dotation et distribution de plus de 7 millions de manuels scolaires et de plus de 3 millions de dictionnaires, le recrutement de 35 000 enseignants depuis l'année 2019, l'octroi de caisses écoles et de caisses de soutien pour plus de 30 000 établissements scolaires afin d'alléger les charges parentales ou encore l'augmentation en nombre des élèves bénéficiaires de cantines scolaires dont l'effectif passe de 100 000 à 500 000. Ce sont des exemples qui illustrent les progrès qui ont été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Pour encourager les enseignants, l'Etat a aussi octroyé des subventions à 45 000 enseignants non-fonctionnaires et des subventions pour les écoles privées avec une augmentation de 100%.

Niveau. Pour rehausser le niveau des élèves, des cours de remise à niveau ont également été mis en place par le ministère de tutelle. Plus de 180 000 jeunes élèves du niveau primaire et collège ont pu en bénéficier. Il y a aussi la distribution de 700 000 cahiers d'exercice et guides, mais également la production de plus de 800 émissions éducatives diffusées sur les chaînes nationales afin d'aider les jeunes élèves à garder l'état d'esprit d'apprentis et aussi les encourager à effectuer des exercices d'auto-apprentissage.