Madagascar: Rugby - Coupe du Président - FTM Manjakaray de retour en force

Victimes de leur choix lors du dernier championnat de Madagascar élite fédéral 1, les gars de Manjakaray se rattrapent à la Coupe du Président. Le carré d'as est formé à l'issue de l'intense journée d'hier à Andohatapenaka.

L'équipe de FTM Manjakaray a atomisé l'USA Ankadifotsy sur un large score de 40 à 03 hier à Andohatapenaka. Une défaite amère pour la vice-championne de Madagascar qui a terminé son parcours en quarts de finale de la Coupe du Président du rugby. Ce résultat n'était plus une surprise pour les adeptes du ballon ovale qui ont rempli le stade Makis. Après sa disqualification au championnat national, Dakar a confirmé son statut en réalisant un sans-faute. Et pour rappel, FTM a éliminé SCB Besarety et 3FB sur le score respectif de 99 à 00 et 52 à 00. Cette-fois, la bande à Lahatra a accumulé six essais dont un seul n'a pas été transformé, une véritable démonstration de force. L'USA Ankadifotsy, pour sa part, a connu toute la peine du monde pour encaisser ces trois points sur une pénalité. Pour les joueurs de Manjakaray, le mot d'ordre c'est la finale car le mot " défaite " ne fait plus partie de leur vocabulaire.

COSFA reste invincible. Dans la même journée, la rencontre entre TAM Anosibe et TFA Anatihazo était un duel des gladiateurs. Pourtant, les gars du TFA ont eu plus d'avantage au niveau de l'intensité du jeu. Ils ont dominé leurs adversaires dans les mêlées et les ogres d'Anosibe n'ont pas pu changer le score. La messe est dite après un match très disputé avec la victoire de TAM sur le score de 45 à 39. Dans la matinée, le Club omnisport des forces armées (COSFA), champion national en titre, a eu son ticket pour les demi-finales sans difficulté. Les protégés de Rija Patrick ont écarté 3FAI Vakinankaratra sur le score de 42 à 24. Lors du deuxième match, l'USCAR de la Commune d'Antananarivo Renivohitra a créé la surprise en écartant la Savonnerie Tropicale Milalao (STM) sur la plus petite des marges 26 à 25. Une qualification inattendue vis-à-vis du classement de l'USCAR durant le championnat de Madagascar.

Les résultats :

COSFA bat 3FAI par 42 à 24

USCAR bat STM par 26 à 25

FTM bat USA par 40 à 03

TFA bat TAM par 45 à 39.