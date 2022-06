Madagascar: Turkish Airlines - Reprise des vols depuis samedi

Suspendus depuis 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines ont repris à la normale.

Son premier vol commercial inaugural a débarqué à l'aéroport international d'Ivato samedi dernier, alors que la réouverture des frontières de Madagascar est effective depuis mars dernier. Il a transporté à son bord 73 passagers en provenance d'Istanbul tandis que 33 passagers ont pris le vol du retour. Cette compagnie aérienne assure pour l'instant un unique vol hebdomadaire. Mais cette fréquence de vol augmentera progressivement au fil du temps, a-t-on appris.

Actions de promotion. " Turkish Airlines est l'une des plus grandes compagnies aériennes dans le monde. Sa nouvelle infrastructure aéroportuaire en Turquie constitue le plus grand hub permettant d'améliorer la connectivité aérienne avec le reste du monde. Ce qui permettra d'augmenter le nombre de touristes choisissant la destination Madagascar d'autant plus que le ministère du Tourisme va mettre en œuvre sa stratégie de relance du secteur en entamant des actions de promotion sur les nouveaux marchés cibles. Il s'agit notamment des marchés de l'Europe de l'Est, de l'Asie et de l´Inde. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office National du Tourisme de Madagascar, pour ce faire ", a expliqué le Directeur général du Tourisme.