Madagascar: Travail décent - Signature du Programme Pays 2e génération cette semaine

Sauf changement d'agenda, le Directeur général adjoint de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sera dans nos murs pour l'évènement. La signature devrait se tenir à Mahazoarivo.

" Le Programme Pays pour le Travail Décent entend apporter des réponses concrètes aux principales problématiques relatives à l'emploi et au travail ". C'est ce qu'on peut lire dans le document relatif au Programme Pays de 2015 à 2019. Une première édition qui a également ambitionné de " contribuer activement à la réduction de la pauvreté et des inégalités ".

Ce, en mettant comme priorités : " favoriser l'accès des groupes vulnérables à l'emploi par le renforcement de leur employabilité et par la dynamisation des secteurs générateurs d'emploi et améliorer la productivité du travail par la promotion du dialogue social, les principes et droits fondamentaux au travail et la protection sociale ". Pour ce qui est des acquis et avancées obtenus grâce à la mise en œuvre du programme en question, le ministère de l'Emploi, du travail et des lois sociales avance sans donner plus de détail que " plusieurs progrès ont été observés depuis quelques années en matière de promotion du travail décent ".

Activités. La deuxième génération du Programme Pays pour le travail décent entendrait ainsi raffermir et renforcer ces acquis en matière d'instauration du travail décent dans l'environnement du travail à Madagascar. Conçu avec engagement des mandants tripartites ainsi que des partenaires du pays, ce nouveau programme devrait être signé cette semaine par le Directeur général adjoint de l'OIT, Moussa Oumarou Diallo, et le Premier ministre, Ntsay Christian.

Outre la signature de ce programme, le représentant de l'Organisation internationale du Travail aura d'autres activités à son agenda : lancement de projets dans le domaine de l'Agribusiness pour les jeunes, inauguration de lycées réhabilités après les passages des cyclones, lancement de projet Himo en partenariat avec le gouvernement japonais dans le Sud du pays. Le Directeur général adjoint de l'OIT rencontrera également des représentants des employeurs et des travailleurs du pays.