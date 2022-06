Madagascar: Ping pour tous - Les quatre encadreurs opérationnels

Les quatre encadreurs envoyés en France pour un stage d'immersion de 6 mois sont déjà à pied d'œuvre au sein de l'ONG.

Depuis leur retour au pays au début du mois de mai, les quatre stagiaires envoyés en France au seindu club de tennis de table de la GV Hennebont travaillent au sein de l'ONG Ping Pour Tous. Ils ont suivi un stage dans quatre thèmes spécifiques. Harena Dimby s'est chargé du volet éducation, Santatra Raharijaona du volet santé, l'inclusion sociale pour Zo Rakotomalala et la communication et le marketing pour Malala Ratsivahiny. " Ils ont été envoyés en France, non pas pour évoluer en tant que joueur professionnel, mais, pour devenir des éducateurs spécialisés dans leur thème respectif. Ils sont pris en main par un référent ", nous a fait savoir, Dorat Rakotoarisoa, président de l'ONG Ping pour Tous à Tana.

Comme il s'agit du tennis de table, le côté sport n'a pas été oublié, car leurs référents étaient aussi des joueurs Pro et ils ont eu la chance d'avoir un accompagnement sur la préparation d'une compétition, que ce soit au niveau du mental, du physique ou de la technique. Les jeunes pongistes Harena et Santatra n'ont pas démérité lors des derniers Championnats de Madagascar qui se sont disputés à Antsirabe. Malgré le manque de temps de préparation et surtout leur occupation au sein du projet, Santatra a remporté le titre de vice-champion et Harena a été éliminée en demi-finales. Le départ de la prochaine vague n'est pas encore déterminé en attendant l'issue des élections en France actuellement.

Le programme de stage et d'échange est réservé aux jeunes entre 21 et 25 ans. Lauréat d'un appel à projets initié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le programme " Ping pour tous à Tana " associe la Région Bretagne, le club de tennis de table de la GV Hennebont et la commune urbaine d'Antananarivo. Ping Pour Tous à Tana est un programme de coopération internationale qui vise à utiliser le tennis de table comme outil de développement durable dans la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Un éducateur du club de tennis de table de GV Hennebont est déjà au pays et restera un an pour coordonner les actions avec l'aide de Ping pour tous. Samedi à la Résidence de France, un tournoi de tennis de table a été organisé à Ivandry avec la participation de 25 participants dont l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard sous la supervision de l'ONG Ping pour tous.