Angola: L'Angola accueille 57 mille réfugiés

Dundo — Cinquante-sept (57) mille réfugiés et demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la République démocratique du Congo (RDC), sont actuellement hébergés dans diverses régions de l'Angola, selon les données du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Selon les données du HCR parvenues lundi à l'Angop, de ce nombre de réfugiés, 17 pour cent sont entrés dans le pays en 2017, en provenance du grand Kasaï, RDC, à travers les frontières avec la province de Lunda Norte, en raison du conflit politique et ethnique enregistré à l'époque dans le pays voisin.

Le HCR ajoute qu'en plus des citoyens de la RDC, la population d'intérêt comprend des Guinéens, des Ivoiriens, des Mauritaniens, des Somaliens, des Soudanais et des Erythréens, totalisant 50 mille personnes qui vivent généralement dans des zones urbaines.

Le plus grand flux migratoire en Angola

En juin 2017, l'Angola a enregistré le plus grand flux migratoire, avec l'entrée sur le territoire angolais, plus précisément dans la province de Lunda Norte, de 31.241 citoyens de la RDC, en raison des conflits politiques et ethniques dans ce pays. De ce nombre, 11 .758 citoyens ont quitté volontairement le pays d'origine en 2018.

Ce mouvement spontané a contraint le Gouvernement angolais, en partenariat avec le HCR, à créer, en un temps record, un camp de réfugiés à Lóvua, aux conditions humaines élémentaires, pour accueillir ces citoyens.

En août 2019, il y a eu le rapatriement spontané de 14.724 réfugiés, qui ont décidé de quitter le camp de Lóvua et de retourner en RDC.

Cette attitude a conduit à une réunion tripartite entre le gouvernement de l'Angola, la RDC et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont l'accord a permis un nouveau processus de rapatriement, par lequel 2.912 réfugiés sont retournés dans leur pays d'origine. .

Ce processus a été suspendu en raison de l'émergence inattendue de Covid-19.

Actuellement, il y a 6.801 réfugiés dans le camp de Lóvua, dont 1. 319 hommes, 1.385 femmes et 4.097 enfants.

Célébration de l'éphéméride

Pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés, qui est célébrée le même jour, le HCR et ses partenaires réalisent des activités artistiques, sportives et culturelles, avec la population réfugiée, des formations pour les journalistes, les acteurs de la société civile, des débats et la diffusion des tendances du déplacement forcé à travers le monde.

Pour la province de Lunda Norte, il est prévu des tournois de football féminin et masculin, entre les communautés réfugiées et angolaises, qui auront lieu dans le campement de Lóvua, des spectacles de danse, du théâtre et une exposition de jouets fabriqués par des réfugiés.

Pour marquer l'occasion, le 22 juin, le HCR et ses partenaires organiseront un séminaire sur le droit à la protection et l'importance de la couverture journalistique de la question des réfugiés.

Depuis 2001, la Journée mondiale des réfugiés est célébrée dans le monde entier le 20 juin, conformément à une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies.