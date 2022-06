Afrique: Futsal/CAN - "Nous avons des arguments à faire valoir"

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de futsal Noureddine Benamrouche, a déclaré lundi que l'Algérie avait des arguments à faire valoir, à la veille de son entrée en lice mardi face à l'Irak (17h00, algériennes), dans le cadre de la 1re journée (Gr.B) de la 6e Coupe arabe de futsal à Demmam en Arabie saoudite (20-28 juin).

" On jouera une solide équipe irakienne qui vient de terminer la Coupe d'Asie et qui a disputé plusieurs Coupes du monde. Seulement, je pense que de notre côté on a des arguments à faire valoir. On verra comment vont réagir les joueurs à leur première compétition officielle", a-t-il indiqué au site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

Outre l'Irak, le groupe B à trois est composé également de l'Egypte, que les "Verts" vont affronter mercredi (17h00, algériennes). Cette 6e édition verra la participation de dix sélections scindées en trois groupes.

En quarts de finale prévu le 24 juin, le premier du groupe B affrontera le 3e du groupe (A) à 14h30. Le deuxième du groupe B sera opposé au premier du groupe C, à 17h00. Les demi-finales se dérouleront le 26 juin (14h30, 18h30) tandis que la finale aura lieu le 28 juin à 14h00.

" La préparation effectuée en Algérie et ici en Arabie saoudite se déroule bien, malgré l'extrême urgence et le temps très court imparti pour être prêt pour cette joute. L'équipe est soumise à un travail très intense qui, j'espère, apportera ses fruits", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : " le groupe, qui n'a été constitué que récemment, fera de son mieux pour rendre une belle copie sur le terrain, même si on est conscients qu'on aura à affaire à des adversaires beaucoup plus costauds et plus expérimentés que nous".

La sélection algérienne "qui fait office de petit poucet dans ce tournoi", entamera la compétition arabe avec pour leitmotiv la victoire comme l'a si bien signifié Benamrouche : "La préparation n'est pas optimale certes, mais il y a de la qualité dans mon équipe. On va tout donner pour faire parler notre technique".