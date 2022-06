Algérie: Le HCR salue le rôle important du pays dans l'accueil et l'assistance des réfugiés

Alger — Le représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Algérie, Agostino Mulas a rappelé, dimanche à Alger, le rôle "important" et "historique" de l'Algérie dans l'accueil et l'assistance des réfugiés.

"Au nom du HCR, je remercie l'Algérie pour le bon accueil qu'elle a toujours réservé aux réfugiés", a indiqué M. Mulas à l'ouverture d'une manifestation à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés réclamés le 20 juin de chaque année.

"L'Algérie a un long et riche parcours historique en matière d'accueil et d'aide aux réfugiés et ce depuis des siècles, et cette démarche ne concerne pas uniquement les réfugiés du Sud (Afrique subsaharienne), mais aussi ceux de l' Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et autres", at-il ajouté.

Le représentant du HCR a estimé que cette Journée "est une occasion pour célébrer le courage, la force et les contributions de millions de personnes de par le monde contraintes de quitter leur pays à cause de violence, des guerres et des persécutions", précisant que le nombre de réfugiés "a dépassé les 100 millions pour la première fois", et cela est inadmissible", a-t-il dit.

Il a en outre indiqué que "l'enjeu n'est pas lié uniquement aux conditions des réfugiés sahraouis, mais de tous les réfugiés dans les différentes régions du monde qui connaissent des crises".

Pour sa part, l'ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique en Algérie, Abdelkader Taleb Omar a déclaré que les réfugiés sahraouis comptent parmi les anciens réfugiés dans le monde et sont aussi les plus organisés de par leurs systèmes sanitaire, éducatif, administratif, judiciaire et autres".

Les participants à cette célébration, organisée par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) en Algérie, ont souligné la nécessité d'assister les réfugiés à traverser le monde face aux crises politiques et économiques actuelles, mettant en exergue la question des réfugiés sahraouis et la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance.