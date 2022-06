Togo: Environ 50.000 athlètes de divers horizons attendus dans les rues de Lomé en décembre prochain

Environ 50.000 participants, c'est le monde que compte mobiliser le comité d'organisation (Tendance Events et la FTA), lors de la première édition du Marathon international pour la paix qui sera couru à Lomé au mois de Décembre 2022.

C'est ce qu'ont laissé entendre les parties, représentées par Latif Marius AGORO, Directeur général (Tendance Events) et Falilatou DOGO (Présidente de la FTA), lors de la signature de la convention qui les lie en vue de cette organisation.

L'occasion a été pour le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Bessi Kama, d'exprimer son ressenti à l'endroit du promoteur de Tendance Events, ceci, " pour sa volonté de soutenir la promotion de l'athlétisme togolais et son engagement d'organiser un évènement sport majeur sur la terre de nos aïeux, dans le but, non seulement de célébrer la paix, ses effets sur la stabilité du monde et le développement socioéconomique, mais aussi de vendre davantage la destination 228, de stimuler l'athlétisme togolais et de susciter le l'envie des jeunes togolais à embrasser cette discipline ".