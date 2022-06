Cote d'Ivoire: Basketball - Sans Diabaté, Costello et Konaté, les Eléphants en rodage à Monastir

Seront-ils présents pour la Fenêtre 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 ? En attendant d'avoir tous les éléments de réponse, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire est en stage à Monastir en Tunisie, avec quatorze joueurs, sans Solo Diabaté, Matt Costello et Stéphane Konaté.

Récent vainqueur de la BAL (Basketball Africa League-Ligue africaine de basketball) avec l'US Monastir, Solo Diabaté a paraphé un contrat avec le club libyen. Et la participation du nouveau numéro 44 d'Al Ittihad au rendez-vous d'Abidjan du 1er au 3 juillet est fortement compromise.

Matt Costello, depuis l'excellent parcours à l'Afrobasket 2021 à Kigali (Rwanda), n'a plus enfilé la tunique orange. Et l'espoir des sportifs ivoiriens de découvrir en vrai l'Eléphant blanc semble minime. Toutefois, selon le site de la Fédération qui donne l'information, l'ailier fort ou le pivot de Baskonia en Espagne, rejoindra directement l'équipe à Abidjan. Et cela, pour lui permettre de récupérer de sa "saison harassante en club".

Quant à Stéphane Konaté, les nouvelles sont moins rassurantes. Blessé après seulement 4mn 14s de présence sur le parquet du Palais des Sports de Treichville lors de la Finale 2 des play-offs, l'arrière de l'ABC Fighters a été mis au repos après une "décision collégiale" du staff médical, du coach et du DTN, rapporte encore le site de la FIBB. Actuellement à Abidjan, la participation du capitaine des Eléphants à la Fenêtre 3 reste anecdotique.

A ces trois s'ajoutent les forfaits sur blessure consommés de Nisré Zouzoua, Charles Abouo et Dally Jean-Philippe.

Toutefois le head-coach et son staff peuvent bien compter sur un groupe de 14 joueurs hyper-motivés. Les dix premiers présents au début du stage, notamment Cédric Bah, Vafessa Fofana, Assemien Moulare, Maxence Dadiet, Jean François Kébé, et Bazoumana Koné, Seydou Hima, Ismaël Sanogo, Tapé Patrick et de Willy Kouassi, ont été rejoints par Amadou Sidibé, Edi Guy-Landry, Lionel Nathan Kouadio et de Joseph Mobio. C'est avec ce beau monde que l'entraîneur Natxo Lezkano assisté du DTN Slobodan Subotić, travaille à asseoir une stratégie aux fins de conserver la première place du groupe composé de l'Angola, de la République centrafricaine et de la Guinée. Débuté le 15 juin, le stage tunisien prend fin le 26 juin prochain. La liste des 12 joueurs retenus pour la compétition se fera à Abidjan pour la dernière phase de la préparation, avant le début de la compétition, le 1er juillet au Palais des Sports.