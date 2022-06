Cote d'Ivoire: Burida - Les douaniers de Korhogo formés sur le recouvrement du droit d'auteur et de la rémunération pour copie privée

La salle de conférences de la direction régionale des Douanes de Korhogo, au nord de la Côte d'Ivoire, était pleine à craquer !

La raison, le vendredi 17 juin dernier, s'y tenait la session de formation des fonctionnaires des douanes du ressort territorial de ladite direction régionale. Cette session qui fait suite à celles de Noé, à l'est et du District d'Abidjan, au sud, a été présidée par le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, M. André Ekponon. Ouvrant la session de formation, il a salué le président de la République et tout le gouvernement qui, à travers l'adoption, la signature et la promulgation des décrets portant respectivement rémunération pour copie privée et rémunération pour reproduction par reprographie, décident ainsi de donner un souffle dynamique au bien-être des artistes et par ricochet, à l'industrie des arts et de la culture.

Par ailleurs, le préfet a salué la prise, par le Directeur général des Douanes, le Général Da Pierre, de la circulaire qui renforce davantage l'engagement de l'administration des douanes à participer activement au recouvrement effectif de la rémunération pour copie privée. Pour le compte du Burida, M. Karim Ouattara, Directeur général, a remercié le préfet et réitéré sa gratitude au président de la République ainsi qu'à tout le gouvernement. Aussi a-t-il loué l'engagement du Directeur général des douanes et la grande mobilisation des fonctionnaires des douanes de la direction régionale des douanes de Korhogo. Quant à la formation proprement dite, elle s'est déroulée dans une chaleureuse, mais studieuse, interaction avec 30 douaniers venus des postes de Ouangolo, Pogo, Ferké, M'Bengué, Tengréla et Nigouni autour de 6 modules.

En marge de cette session, la délégation du Burida a eu une séance de travail avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Poro sur la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Le lendemain, samedi 18 juin, Karim Ouattara et ses collaborateurs étaient les invités spéciaux d'une émission sur la radio Pereforo Gon. Des communiqués en lien avec la question du droit d'auteur ont été programmés durant une semaine sur les antennes de cette radio. Après Korhogo, Daloa accueille la prochaine formation.