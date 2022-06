Maroc: Le groupe musical Free Groove de l'Armée américaine enchante le public de Mehdia

Kénitra — Le groupe musical militaire américain Free Groove a donné, dimanche soir à la Kasbah de Mehdia, un concert riche en mélodies et en rythmes des années 1970.

Devant un public nombreux, le groupe musical a enchanté les mélomanes en rythmes et chansons, leur offrant ainsi un voyage de plus de deux heures dans le répertoire des années 1970.

Au rythme de la musique pop, jazz et soul, les membres de ce groupe de l'armée US qui se produisent lors d'une série de concerts publics et gratuits à travers le Maroc, du 17 au 28 juin, ont offert au public un incomparable mélange de rock, de pop et de jazz américains afin de célébrer l'exercice militaire de l'African Lion 2022.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, le Sergent Span Bennington, guitariste du groupe, a indiqué que ce concert célèbre les relations historiques unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique, ajoutant que le groupe est heureux de faire vivre au public une telle ambiance.

De son côté, le colonel Sakib Younes de la Direction de l'Histoire militaire de l'État-major Général des Forces Armées Royales, a souligné dans une déclaration similaire que l'organisation de ce concert intervient également en commémoration du 80ème anniversaire du débarquement américain sur les côtes marocaines en 1942, rappelant le rôle joué par le Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et d'ajouter que le Maroc a participé à la Seconde Guerre mondiale en envoyant plus de 85.000 soldats marocains sur les divers fronts de bataille en Europe, en réponse à l'appel historique lancé par le Sultan Sidi Mohamed ben Youssef, notant que la commémoration du débarquement est une occasion de rappeler les liens historiques d'amitié qui unissent le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique, dont les racines remontent à la fin du 18è siècle.

La tournée de Free Groove dans le cadre de l'exercice African Lion 2022 est organisée par l'ambassade des États-Unis, en partenariat avec la fondation EMAA et d'autres partenaires locaux.