Congo-Brazzaville: Enseignement général - 94 295 candidats au baccalauréat général

Les épreuves du baccalauréat général, sur toute l'étendue du territoire national, débutent ce 21 juin et prendront fin le 24, soit vendredi prochain. Au baccalauréat général, session de juin 2022, 94 295 candidats sont repartis en 244 centres sur toute l'étendue du territoire national. Une augmentation de candidats comparativement à l'année dernière où ils étaient 93 097. Dans la matinée du premier jour des épreuves, toutes les séries, littéraire et scientifique, débuteront par les mathématiques.

A Brazzaville, pour faciliter la mobilité des candidats et éviter les retards au moment du lancement des épreuves, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, en partenariat avec la mairie et la Société des transports publics urbains, a mis des bus en circulation. Les itinéraires et leurs numéros ont été publiés dans un communiqué officiel.

Notons que le 16 juin, le ministre Jean Luc Mouthou a fait un rappel des règles du jeu aux membres du jury. Prudence et responsabilité ont été les maîtres-mots de son discours, rappelant les grandes lignes du guide du chef de centre. Il a, par ailleurs, appelé à la compréhension entre les chefs de centre et les délégués de la lutte contre la fraude en milieu scolaire, selon les limites fonctionnelles des missions des uns et des autres. " Vous devez être dignes de la mission qui est assignée ", a-t-il souligné.

En rappel, au baccalauréat général de l'année dernière, le département du Kouilou avait occupé le premier rang, avec un taux de réussite de 65,91%, suivi de la Cuvette-Ouest : 58,90%. Brazzaville, loin au bas du tableau, avait réalisé 35,63% tandis que Pointe-Noire, en dernière position, avait totalisé 28,40%. Depuis plusieurs années déjà, les deux grandes villes sont au bas du tableau. Il faut attendre les résultats de cette année pour voir si elles vont sortir la tête de l'eau.