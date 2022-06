Congo-Kinshasa: Education - L'Unicef invite les parlementaires à pérenniser la gratuité de l'enseignement

L'appel a été lancé aux élus du peuple au cours d'une journée de plaidoyer organisée récemment par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) à Kinshasa, à l'occasion du lancement de la campagne dénommée " Chaque enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir un enseignement de qualité".

Parlant au nom du représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo (RDC), Silvia Testa a invité les parlementaires à se mobiliser pour pérenniser la gratuité de l'enseignement et promouvoir la qualité de l'éducation, malgré les effectifs pléthoriques dans les écoles publiques depuis la mise en œuvre de cette mesure. Elle a, en outre, demandé aux élus du peuple de proposer des réformes structurelles et institutionnelles en vue de la rationalisation et de l'efficience des ressources du secteur de l'éducation; d'assurer l'intégration et la mise en œuvre d'une planification sectorielle fondée sur le genre.

Silvia Testa a profité de cette journée d'information à l'intention des députés et sénateurs pour insister sur le fait que cette campagne s'intègre dans les priorités mondiales du plaidoyer de l'Unicef 2021-2025, concernant l'éducation et, particulièrement, la réponse à la crise de l'apprentissage en mettant l'accent sur les enfants les plus vulnérables et marginalisés.

Tout en encourageant les efforts du gouvernement congolais en termes d'accès des enfants à l'école, l'Unicef a fait savoir qu'il accompagne la RDC dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. A l'issue de cette rencontre, les parlementaires ont promis d'accompagner l'Unicef dans sa campagne à travers le vote des lois spécifiques sur la gratuité de l'enseignement et le contrôle parlementaire.