Congo-Brazzaville: Promotion des droits des travailleurs domestiques - L'OIT invite les Etats à mettre sur pied une politique de protection sociale à leur égard

Soucieuse de la situation des travailleurs domestiques dont un grand nombre dans le monde ne dispose pas d'une couverture sociale complète, l'Organisation internationale du travail (OIT) a publié, le week-end dernier, le rapport 2022 sur la question. Le document souligne que 94% des femmes et hommes qui œuvrent dans le secteur domestique restent peu considérés par les décideurs, malgré leur contribution jugée importante et indéniable à la société. Car, seuls 6% disposent d'une couverture sociale. Ainsi, les gouvernements du monde ont intérêt à mettre en place des normes juridiques pour les protéger.

" Plus de 94% des travailleurs domestiques n'ont pas accès à l'éventail complet des protections. Cela englobe les soins médicaux, la maladie, le chômage, la vieillesse, les accidents du travail, la maternité, l'invalidité et les prestations de survivants ", indique le rapport. Le texte spécifie que seul un travailleur domestique sur cinq est réellement couvert dans la pratique et la plupart d'entre eux sont employés de manière informelle. Par exemple, la pandémie de covid-19 vient de rendre flagrantes les lacunes de la couverture sociale subies par ces travailleurs. En première ligne, ils ont été parmi les personnes les plus durement touchées par la pandémie et nombreux d'entre eux ont perdu leur emploi et leurs moyens d'existence.

Manque d'indemnité de maladie ou de chômage, un obstacle pour la profession

Appelant les gouvernements du monde ainsi que ceux ayant la charge de gérer les entreprises privées à mettre en place une stratégie efficace, capable de rassurer les travailleurs domestiques, l'OIT a signifié que ces professionnels sont souvent exposés à des maladies, à cause du manque des équipements de protection sanitaire adéquats. Par ailleurs, ils ne bénéficient pas des indemnités de maladie ou de chômage. Ce qui les expose davantage à la vulnérabilité.

" En dépit de leur contribution vitale à la société, en aidant les ménages à répondre à leurs besoins les plus personnels ainsi qu'aux soins, environ soixante-quinze millions de travailleurs domestiques dans le monde se heurtent pour la plupart à de multiples obstacles qui les empêchent de bénéficier d'une couverture légale et d'un accès effectif à la sécurité sociale. Ils sont souvent exclus de la législation nationale sur la sécurité sociale ", ajoute l'expertise de l'OIT, tout en précisant que la plupart d'entre eux n'ont pas accès aux prestations des régimes d'assurance sociale liés au chômage ou aux accidents de travail.

Métier de valet, un travail majoritairement exercé par les femmes

Selon l'OIT, environ cinquante millions de personnes qui exercent ce métier sont des femmes et les lacunes constatés pour la mise en œuvre des normes internationales du travail pour leur protection leur rendent vulnérables. Pour ce faire, les Etats doivent réfléchir pour relever ces défis afin d'assurer une couverture de protection sociale de ces travailleurs. Ceci peut passer à travers la conception des systèmes de prestation qui conviennent aux spécificités du travail domestique. Il s'agit de simplifier les procédures d'enregistrement, de paiement et développer des mécanismes de financement appropriés.

" Il faut garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de bonnes conditions que celles existant pour les autres catégories de travailleurs. Cela passe par une simplification des procédures administratives pour s'assurer que la couverture légale se traduise dans la pratique. Il faut aussi promouvoir les services d'inspection ainsi que les mécanismes de plainte et de recours pour assurer le respect du droit du travail ", conclut l'OIT.