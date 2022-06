Afrique: Sport du travail - La Ligue de Brazzaville lance son premier tournoi de futsal

Le tournoi qui met aux prises huit équipes d'entreprises réparties dans deux poules de quatre a été lancé le 18 juin et se poursuivra jusqu'au 20 juillet. La compétition, inscrite dans le programme d'activités de la saison, est une nouvelle offre que propose la Ligue du sport de travail pour donner la chance aux entreprises qui n'ont pas d'équipes de football à onze de se rencontrer, de jouer et de prendre du plaisir. Le futsal se joue, en effet, dans un terrain réduit avec six joueurs sur l'aire de jeu et quatre remplaçants.

Le but étant de contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs. " C'est sur le signe de la convivialité, de la camaraderie et puis l'esprit de compétition. La Ligue s'inscrit dans la logique de la compétition et aussi du bien-être des entreprises ", a souligné Rodrigue Dinga Mbomi, le président de la Ligue du sport de travail de Brazzaville. Lors des premières rencontres, l'équipe d'UBA a atomisé celle de Fonea 7-1 puis MTN a eu raison de NSIA Vie 4-0.

Rodrigue Dinga Mbomi a, par ailleurs, annoncé la volonté de la ligue à travailler en vue de convaincre chaque jour les partenaires à adhérer à ses actions. " Aux entreprises, je dirai que le sport n'est pas une charge à l'investissement. Il permet aux travailleurs de mieux communiquer pour être plus performants dans leur quotidien ", a-t-il insisté.