Congo-Kinshasa: Infrastructures - L'Espace Masolo inaugure son nouveau site en fanfare

Le Centre de ressources de solidarité artistique et artisanale (CRSAA) a établi ses quartiers dans la commune de la N'Sele à Kinshasa, où il a célébré l'ouverture de ses portes, le 18 juin, à travers une manifestation animée par les jeunes musiciens formés par ses soins. L'activité s'est déroulée en présence de Malvine Velo et Hubert Mahela, deux des trois co-fondateurs de cette structure qui a totalisé dix-neuf ans d'existence en mai dernier. Devenir propriétaire, c'est un bonheur qu'a voulu partager l'Espace Masolo avec le voisinage.

Les enfants en formation jouant dans la jeune fanfare ont donné le ton de la journée avec des airs populaires. Réputé pour sa fanfare, c'est de cette manière que le CRSAA, communément appelé Espace Masolo, a mis de l'ambiance à sa façon. Dédiés à l'encadrement des enfants de la rue, pour la plupart en situation difficile et issus de divers centres d'hébergement de Kinshasa, les nouveaux locaux inaugurés constituent le patrimoine de l'espace culturel.

Ce nouveau cadre en plein aménagement, " acquis grâce à la solidarité des partenaires " comme souligné par Martin Makitako, a permis la présentation de l'Espace Masolo à ses nouveaux voisins. " Nous avons invité les gens pour inaugurer le lieu, leur montrer nos activités et inciter les jeunes des autres centres à venir suivre la formation ici, à l'Espace Masolo ", a dit au "Courrier de Kinshasale", le responsable de la formation, chargé de l'alphabétisation et remise à niveau.

La prestation de lancement de la manifestation, assurée par la fanfare des tout jeunes, dont la benjamine est âgée d'à peine onze ans, a donné un aperçu du sérieux mis par leurs aînés, dénommés " Jeunes talents ", à transmettre le savoir-faire acquis au sein de l'institution. Eux-mêmes formés par Papa Kasu sont devenus indépendants au bout de sept ans.

Deux pavillons

Cent-trente noms décorent deux panneaux du mur de clôture. C'est une marque de reconnaissance aux différents partenaires, sponsors et personnes de bonne volonté qui ont contribué à l'acquisition et la construction des premiers locaux de l'espace. Sont mis en exergue les deux associations partenaires, Les amis de l'Espace Masolo de France, Freundeskreis Masolo d'Allemagne et Music Fund de Belgique qui appuie le volet musical à travers des formations des réparateurs d'instruments.

Neuf salles composent le nouvel Espace Masolo construit en deux pavillons. La réception et le bureau administratif se partagent un local, une salle de cours qui à l'occasion sert de salle d'exposition, les ateliers de couture et de confection des marionnettes, une cuisine et deux chambres composent le premier. Lui font face le second composé de la salle de réparation d'instruments attenante à son magasin d'entreposage et la guérite qui sert d'abri-chambre au gardien. A ces locaux s'ajoutent les sanitaires, toilettes et douches y comprises, construites un peu à l'écart.

Outre les fanfares qui ont agrémenté le moment en créant une ambiance conviviale, il y a eu une lecture spectacle offerte par six jeunes sur des extraits de "Leitura Furiosa", un recueil de textes écrits à partir de récits racontés lors d'ateliers organisés à l'Espace Masolo. Les Jeunes talents ont clôturé l'inauguration exécutant des classiques de la rumba, à l'instar de Félicité et des airs populaires, du folklore kongo et même des chants chrétiens, notamment l'intemporel "Nkembo na Yahweh". C'est dans une belle ambiance, entre danses et chants, que s'est achevée la cérémonie inaugurale.