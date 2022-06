Afrique: Linafoot - Ligue 1 - Mazembe lamine RCK, Lupopo bat DCMP

Le 27e championnat national de football commence à livrer ses secrets quant au trio de tête qui occupera les trois premières places qualificatives aux compétitions africaines interclubs, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Mazembe, V. Club et Luopopo pourraient être ces équipes. Le 18 juin dans son stade de la commune de Kamalondo, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, leader du championnat, a marché sur le Racing Club de Kinshasa (RCK) par quatre buts à zéro, en match comptant pour la 18e journée de la 17e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Les Corbeaux du Grand Katanga rejouaient en championnat après cinq mois sans disputer la moindre rencontre dans cette compétition nationale qui a même été stoppée pendant trois mois. Face à la lanterne rouge, les joueurs du technicien français Franck Dumas ont réussi ce retour après leur élimination en demi-finale de la Coupe de la Confédération par la Renaissance sportive de Berkane du Maroc.

L'attaquant Gloire Mujaya a ouvert la marque à la 17e mn sur un centre du milieu offensif international, Philippe Kinzumbi. Le latéral gauche international, Ernest Luzolo Sita, a doublé la mise à la 33e mn, avant le troisième but du milieu récupérateur ivoirien, Christian Koffi Kouamé, à la 74e mn. John Bakata a clôturé la série à la 86e mn, sur une passe décisive de Mwini. Le club tuteuré par le chairman Moise Katumbi Chapwe consolide son leadership au classement avec quarante-huit points après dix-huit matches, dont quinze victoires et trois nuls. Dernier au classement, RCK ne compte que sept points en dix-sept matches livrés (une victoire, quatre matches nuls et douze défaites).

Le même jour, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba à Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi ont été à forces égales. Il n'y a pas eu de but entre les deux clubs coachés respectivement par Andy Magloire Mfutila et Dauda Lupembe. Depuis la reprise du championnat national par la Linafoot, les Anges et Saints du Kasaï oriental avaient besoin d'une victoire après quatre défaites de suite et un match nul d'un but partout obtenu à Goma, face à Dauphin noir. Et les Lumpas de Bazano ont successivement battu Daring Club Motema Pembe (DCMP) et Renaissance du Congo dans les deux précédentes rencontres. Les deux formations se sont donc neutralisées. Bazano occupe la 7e place au classement avec trente et un points au terme de dix-huit matches joués (neif victoires, quatre nuls et cinq défaites), et Sanga Balende est 14e avec dix-sept points en dix-sept rencontres (quatre victoires, cinq nuls et huit défaites).

Lupopo flirte avec l'Afrique...

Auparavant, le 16 juin au stade Frédéric-Kibassa, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi du président et gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a soigné sa posture pour une place qualificative en compétitions africaines interclubs. En effet, le club bleu et or a battu le DCMP de Kinshasa par un but à zéro. Bola Lobota a marqué l'unique but de la partie à la 41e mn, sur penalty consécutif à une déviation par la main d'un défenseur des Immaculés de Kinshasa, à la suite d'une balle arrêtée de Masini Dibwa. Il a donc pris à contre-pied le gardien de but Kamalanduako du DCMP. Les Immaculés ont tenté de revenir au score mais le gardien de but Yves Mukawa a été serein sur sa ligne. Les attaquants Jean-Marc Makusu Mundele et Héritier Kasongo ont aussi tenté de faire le break, sans concrétiser leurs offensives.

Avec ce succès précieux, le FC Lupopo retrouve V.Club au nombre de points, consolidant sa troisième place au classement avec quarante-cinq unités. Il entrevoit de manière plus probable la qualification à une compétition africaine interclubs après une absence de sept années. DCMP est quant à lui bloqué à vingt-huit unités, effectuant un voyage difficile à Lubumbashi, précédemment battu par un autre club local, la Jeunesse sportive Groupe Bazano.