Congo-Kinshasa: Atelier de Bibwa - Lancement des travaux d'harmonisation de l'enveloppe salariale

Les travaux de l'atelier ont été ouverts le week- end dernier par le vice Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, au village Venus, quartier Bibwa, dans la commune de la N'sele, à Kinshasa. C'était en présence des ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani ; du Budget, Aimé Boji; des vice-ministres de la Santé publique et du budget ainsi que des délégués syndicaux du secteur de la santé.

Dans son adresse, Jean-Pierre Lihau a rappelé l'importance du secteur de la santé et la détermination du gouvernement à améliorer les conditions sociales des professionnels de santé dans le pays. Il a eu une pensée particulière à leur endroit. Ces professionnels se trouvent dans la partie est de la République qui, malgré l'agression de l'ennemi, se lèvent chaque jour avec dévouement pour travailler et sauver des vies. " Ce qui prouve l'importance du secteur de la santé et dans ce sens, rien ne passe avant la santé dans la vie. Le gouvernement est, donc, déterminé à réduire les inégalités et injustices sociales dans ledit secteur, considéré comme prioritaire ", a -t-il souligné.

De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a rappelé que l'heure n'est plus au discours mais plutôt aux actions concrètes pour l'amélioration des conditions sociales des professionnels de santé, à travers le dialogue social entre gouvernement et banc syndical. Il fonde beaucoup d'espoirs en ce cadre de concertation interministérielle permanent qui sera redynamisé davantage immédiatement à l'issue de ces assises pour renforcer le dialogue dans le secteur de la santé.

" Je suis persuadé qu'un partenariat fort, sincère et transparent dans le cadre de la commission interministérielle permanente, permettra de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en République démocratique du Congo (RDC) dans la perspective de l'accélération des progrès vers la Couverture santé universelle, vision chère au chef de l'Etat ", a-t-il laissé entendre.

Les avancées dans le partenariat gouvernement-banc syndical

Le patron de la santé en RDC a saisi également cette occasion pour rappeler quelques statistiques en termes d'avancées enregistrées dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et le banc syndical. Il convient de relever que sur 7123 médecins répertoriés dans le fichier " Bibwa ", 6 017 ont été alignés à la prime de risques avant le démarrage de ces travaux et seulement 1 706 médecins sont restés en attente d'alignement. 10 292 agents des autres catégories professionnelles ont été alignés à la prime des risques.

" Ces chiffres constituent un signal fort que le gouvernement dirigé par son excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions sociales de professionnels de santé . Le protocole d'accord signé entre le banc syndical et le gouvernement pour les différentes catégories professionnelles est en cours de mise en œuvre et à la satisfaction des toutes les parties. Je suis heureux que tout le monde est sorti gagnant de ces rencontres régulières entre le gouvernement de la République et le banc syndical grâce à une méthodologie que nous avons tous adoptée et qui fait aujourd'hui ses preuves d'efficacité, à savoir le dialogue social et la négociation", a conclu le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

Au nom du banc syndical, le Pr John Senga Lwamba a auparavant indiqué que les assises de Bibwa ont non seulement le mérite de rendre opérationnelles les structures de la commission interministérielle, mais aussi d'évaluer la mise en œuvre de l'accord du 3 août 2021, conclu entre le gouvernement et le syndicat de médecins, ainsi que l'accord du 20 janvier 2022 signé entre l'Etat et le banc syndical des professionnels et administratifs de la santé. " Pour cette raison, les agents du service public de la santé souhaitent vivement que cette commission serve de cadre de suivi et de mise en œuvre de tous les engagements pris dans lesdits accords ", a-t-il renchéri. Signalons que cet atelier est subdivisé en cinq sous-commissions avec des thématiques spécifiques et va se clôturer ce 21 juin.