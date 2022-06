Sénégal: 5G Mokki Tech Space - Le réseau spatial technologique africain qui va bouleverser le commerce mondial

Dans le cadre de la 5G Summer School de l'université d'Aalto, des spécialistes américains, africains et européens ont discuté des opportunités commerciales

offertes aux entreprises américaines grâce aux dernières technologies de communication et de réseau, à l'apprentissage à distance, au travail et à l'esprit d'entreprise de l'Afrique.

Selon un communiqué de presse, ces opportunités sont en même temps susceptibles de générer un impact positif sur les économies africaines. Le webinaire était organisé par Start North, un réseau finlandais d'accélérateurs d'apprentissage technologique.

"Le potentiel du réseau 5G Mokki Tech Space à servir les entreprises internationales a notamment été abordé lors de l'événement. Le

réseau a récemment annoncé que Tech Space connecte le continent africain à l'Europe, en encourageant l'apprentissage et l'adoption de la technologie, le travail à distance et l'esprit d'entreprise ", lit-on dans un communiqué de presse. Outre la promotion de l'éducation, de l'emploi et du développement économique des régions, le réseau entend également lutter contre le changement climatique grâce aux technologies de pointe. "Mokki est dérivé du finnois " mökki ", qui signifie " chalet ".

Il permet des utilisations innovantes de la technologie de communication mobile de cinquième génération (5G). Là où les fréquences et les réseaux 5G ne sont pas encore disponibles, Mokki utilise la technologie de la génération précédente. Quelle que soit la technologie utilisée par Mokki, le réseau offre d'ores et déjà des connaissances et un savoir-faire liés à la dernière technologie 5G et à son utilisation dans différents domaines essentiels à chaque région ", explique-t-on.

Le professeur Leonard Wantchekon de l'université de Princeton a notamment cité l'exemple de la Chine et, plus largement, de l'Asie, qui a fait bondir la croissance des entreprises et la productivité au cours des dernières décennies. Selon lui, la 5G Mokki pourrait jouer un rôle crucial en appuyant les activités de recherche et en fournissant du matériel pédagogique de pointe aux étudiants des différents campus.

Le professeur Marko Nieminen, de l'université d'Aalto, a souligné que les dernières technologies de réseau et de communication, associées aux nouvelles solutions en matière d'énergie et d'électricité, ouvrent des perspectives totalement inédites en matière d'exportation de savoir-faire, de travail et d'esprit d'entreprise, également dans les zones rurales mal desservies. Boris Ngala, fondateur et Pdg de BB Incubator à Douala, au Cameroun, est l'un des cofondateurs du réseau 5G Mokki Tech Space. Quand il a entendu parler du concept 5G Mokki et de son potentiel pour accélérer l'apprentissage et l'application des nouvelles technologies au service de la région et de la jeunesse, il a aussitôt saisi l'occasion et s'est attelé à la promotion d'un concept qui connecte les jeunes en Afrique et les relie aux autres continents.

Douglas Ogeto, cofondateur et Pdg de Ludique Works, société panafricaine d'édition de jeux vidéo située à Nairobi, au Kenya, déclare : " Le réseau 5G Mokki Tech Space dispose d'un potentiel extraordinaire pour servir les entreprises internationales et locales, offrir des emplois dans le domaine de l'économie créative et de la technologie et promouvoir l'esprit d'entreprise grâce à l'apprentissage des dernières technologies et à des projets pratiques qui répondent aux conditions locales". Il a aussi récemment intégré les

rangs des cofondateurs du réseau 5G Mokki Tech Space.

Atte Leskinen, un des piliers du réseau finlandais d'accélérateurs d'apprentissage technologique Start North et un des concepteurs de l'environnement technologique et d'apprentissage 5G Mokki, explique que 5G Mokki est un concept inventé par les jeunes eux-mêmes et développé avec des professionnels expérimentés.