Ile Maurice: "Zoli Miss" - La déclaration d'amour sans censure de Mathew Matt

Jolie fille, jeu de lumière, des paroles sans censure, une sonorité qui pourrait presque faire penser à Arrow Bwoy... Pourtant, le produit est bien local. Du haut de ses 22 ans, Mathew Matt, Mathew Augustine de son vrai nom, ne fait pas dans la demi-mesure et a proposé, il y a deux jours, son nouveau titre, Zoli Miss.

Ce jeune habitant de Moka confie qu'il a commencé la musique dans le ventre de sa mère. Comment ? Théoriquement impossible, dira-t-on. "Mo sorti dan enn fami kot preske zot tou pratik lamizik. Kan mo ti ena 9 an monn komans zwe violon apre monn komans zwe piano avek mo gran frer Dancan. Sa osi monn arete, lerla 17 an monn zwe laguitar", nous dira Mathew Matt, qui travaille dans le milieu de la maintenance à Chantenay, où il ne manque jamais de chantonner.

Indécis certes, mais bien ancré aujourd'hui en tant que chanteur, Mathew Matt puise son inspiration de son vécu, de son quotidien et même de la tromperie. "Si une fille m'a trompé, je vais raconter ma peine en musique, même si je dois avouer que ma plus grande inspiration, c'est mon grand frère Dancan, qui m'a poussé à écrire." Ce dernier étant lui aussi chanteur et musicien, lorsqu'il était enfant, Mathew ne ratait pas une occasion de le regarder jouer des instruments qu'il maîtrisait. Aujourd'hui, en chantant et en composant ses chansons, Mathew Matt réalise son rêve et celui de son frère, qui a toujours voulu composer aussi mais ne pouvait le faire faute de temps.

Mathew Matt est fan invétéré de RnB et c'est ce qui le poussera vers ce même style, prenant le risque de ne guère connaître le succès à Maurice. Mathew travaillera aux côtés de Jean Luc Rémy, qui est professionnel dans la production de vidéo, et son label A Remy Thing. Sa musique plaît-elle à tout le monde ? "Alor kouma mo dir, ena dimounn kontan ena pa kontan. Mo mama mem pa kontan (rires). Me dan enn kote, li ankouraz mwa ansam ek mo bann kamarad e dir mwa fer seki mo kontan. Pa gagn traka dimounn.

Fer seki to leker dir twa." Mathew en profite d'ailleurs pour remercier ses amis, dont Shane, D.N. J.A.H, King Prod, sans oublier son cousin Remy Prod et Jean Luc Rémy, sans qui il aurait peut-être déjà abandonné la musique. À l'avenir, Mathew Matt travaille avec Jean Luc Rémy sur d'autres projets, notamment un mini film en musique mais ne dévoile pas trop de détails, pour ne point faire de jaloux et garder l'effet de surprise.

Et Zoli Miss, écrit par un célibataire, l'aidera-t-il à conquérir le coeur de sa bienaimée ? "Actuellement, une fille m'intéresse beaucoup. Et ces derniers temps je suis aussi très inspiré, depuis que je lui parle. Elle n'aime pas trop que je l'expose. Donk mo espere li pa ankoler ar mwa kan li pou lir sa lartik-la", plaisante-t-il.

Zoli Miss est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur la chaîne YouTube de Mathew Matt.