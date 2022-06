Congo-Kinshasa: Comment lutter efficacement contre le discours de haine ?

On assiste depuis quelques temps à une escalade des discours de haine et d'incitation à la violence à l'encontre des rwandophones. Des images montrant des jeunes, machettes à la main en train de rechercher des sujets rwandais circulent de plus en plus dans les réseaux sociaux. Par ailleurs, les discours de haine refont souvent surface pendant les périodes de haute tensions politiques, par exemple à l'approche des élections. - Quels sont les mécanismes efficaces de lutte contre les discours de haine et de prévention des violences ?

Jody Nkashama s'entretient sur ce sujet avec l'honorable Gary Sakata, auteur du projet de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Honorable Claude Misare, député national élu d'Uvira (Sud-Kivu) et Me Patrick Nsasa, charger de suivi des activités publiques à l'Association de défense des droits de l'homme (AZADHO) ont aussi participé à cette interview.