Congo-Kinshasa: Goma - Plus de 200 jeunes candidats à la formation d'officiers des FARDC

Plus de deux cents jeunes diplômés sont déjà sélectionnés pour le concours national de la formation des officiers des FARDC, qui sera organisé le week-end prochain à Goma (Nord-Kivu). A cet effet, une centaine d'entre eux ont été présentés ce lundi 20 juin à Goma au spécialiste des écoles de formation militaire venu de Kinshasa, le colonel Prince Tshika Itakila.

"Ce concours concerne les populations civiles et les militaires aussi. Pour les civils, nous avons besoins des diplômés, mais aussi des gradués et des licenciés. Les gradués et les licenciés vont faire la session spéciale à l'école de formation des officiers, qui est à Kananga. Tandis que les diplômés (d'État), eux, ils vont étudier pendant trois ans à Kananga et ils vont y sortir sous-lieutenants. Le concours sera organisé, ici à Goma, à l'EP Tanganyika, ce sera samedi et dimanche. Nous voulons cette-fois ci l'armée professionnelle", a précisé le colonel Tshika.

Il Indique que le recrutement continue et fait un appel pour les candidatures féminines :

"Nous sommes là pour valider leurs dossiers d'abord et par la suite les amener au concours de samedi et dimanche. Il y a bien-sûr la limite de l'âge : 18 à 25 ans pour la session ordinaire, et de 18 à 30 ans pour la session spéciale. Mais qu'ils soient au moins congolais. Nous voulons les femmes par ce que la faveur est donnée aux femmes. Nous voulons qu'elles viennent nombreuses. D'ailleurs ce sont elles qui sont beaucoup plus concernées par ce que nous voulons beaucoup plus de femmes".

Le recrutement des jeunes diplômés, pour cette formation militaire, est assuré dans différents états-majors de l'armée par, entre autres, la direction d'information, section et orientation, (DISO).