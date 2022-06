Afrique Centrale: Nord-Kivu - Poursuite des combats entre les FARDC et M23 dans le Rutshuru

Des combats opposent à nouveau ce lundi 20 juin, entre 8 et 9 heures locales, les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Les sources de la société civile locale rapportent que, le théâtre d'affrontements se situe dans la zone de Bikenge et Shangi, dans le groupement Bweza.

Ce, après de violents combats dans la même zone, le soir du dimanche 19 juin, précisent les sources administratives et celles de la société civile dans le territoire de Rutshuru.

D'autres affrontements sont signalés dans le groupement Busanza. Selon toujours des sources locales, les rebelles visent le contrôle de la frontière de Kitagoma avec l'Ouganda, à 20 Kms de Bunagana.

Pendant ce temps, le calme règne encore dans les grandes agglomérations situées le long de la nationale numéro 2 (RN2), depuis Rugari jusqu'à Rutshuru centre en passant par le camp de formation et d'entrainement des FARDC à Rumangabo.

Lors des combats de dimanche, les rebelles ont effectué des tirs de mitrailleuses et de mortier probablement depuis Muhati et Runyoni, 18 kms au sud-est de Rutshuru-centre. Au moins six ont touché la base de la MONUSCO à Shangi, 15 km au sud-est de Rutshuru-centre, mais sans faire de victimes, selon les sources de la mission onusienne.

D'autres tirs auraient touché les positions des FARDC à Kakimore, Bikenge et Busumba, 14 km au sud-est de Rutshuru-centre.

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, condamne ces nouvelles attaques ciblées du M23, en rappelant que viser les casques bleus des Nations Unies peut constituer un crime de guerre au regard du droit international.

Le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, le général Sylvain Ekenge, n'a pas voulu communiquer là-dessus.