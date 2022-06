Congo-Kinshasa: Bruxelles - La dent de Patrice Lumumba restituée à sa famille

L'émotion a été au rendez-vous le 20 juin, au palais d'Egmont à Bruxelles, lors de la remise de la dent de Patrice Emery Lumumba aux membres de sa famille, suivie par une cérémonie officielle en présence des Premiers ministres belge et congolais. La dent avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille du policier Gerard Soete qui avait participé à la disparition du corps du premier Premier ministre congolais.

En remettant la dent de l'ancien Premier ministre congolais, le chef du parquet fédéral belge, Frédéric Van Leeuw, a remercié la famille Lumumba pour les démarches judiciaires entreprises car, a-t-il déclaré, sans ces démarches, on n'en serait pas là aujourd'hui. " Cela a permis à la justice de notre pays de pouvoir avancer ", a-t-il affirmé. La plainte de la famille avait été déposée en 2011 pour éclaircir les conditions de l'assassinat de Patrice Lumumba. La procédure judiciaire est toujours en cours, malgré la remise de la dent.

A ce sujet, dans son discours, le Premier ministre, Alexander De Croo, a reconnu que plusieurs ministres du gouvernement belge en fonction au début des années 1960 portent une responsabilité morale dans le meurtre de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961. A cet effet, il a présenté des excuses face à ce qu'il a qualifié de " vérité douloureuse et désagréable ", mais qui doit être dite.

" Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba, aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais, ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir, ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir ...

Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue et je la répète à nouveau en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice-Emery Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, présenter à mon tour les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin aux jours du premier Premier ministre", a fait savoir Alexander De Croo.

La RDC célèbre le retour de l'un de ses dignes fils

Pour sa part, le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a estimé qu'à travers la remise de cette dent, la République démocratique du Congo ( RDC) célèbre le retour de l'un de ses dignes fils et que l'ensemble du monde épris de liberté salue cet évènement, se réjouit et se félicite des hommages rendus à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme qu'était Patrice Lumumba. " Quelle que soit sa condition, Patrice-Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde ", a déclaré le chef du gouvernement congolais.

Il a tenu à rappeler à la mémoire collective les deux compagnons de lutte de Patrice-Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. Ces deux illustres personnalités, a indiqué Jean-Michel Sama Lukonde, sont été admises récemment dans l'ordre des Héros Kabila-Lumumba aux grades de grands officiers.

" La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit également rendue ", a indiqué le Premier ministre de la RDC.

Il a appelé la jeunesse congolaise à porter à bras le corps le combat de Lumumba qui demeure, aujourd'hui encore, de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale, combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures, surtout en ce moment où le pays subit l'agression rwandaise, a estimé le chef du gouvernement congolais.

Pour lui, il faudrait des ouvrages pour décrire Patrice-Emery Lumumba. " Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la RDC, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises ", a-t-il laissé entendre.

" Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix "

Dans un discours émouvant, et en versant quelques larmes, Juliana Lumumba, fille de l'ancien Premier ministre congolais, a invité le peuple de la RDC et de l'Afrique à accueillir cette grande figure panafricaine. " Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez-lui accorder la couronne que vous lui avez préparée, dès le lendemain du 17 janvier 1961 ", a-t-elle lancé.

S'adressant directement à son défunt père au début de son discours, elle a déclaré : " Père, nos cœurs ont saigné 61 années durant. Nous tes enfants, tes petits-enfants et tes arrières petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition, sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort ? On ne sait pas. Quand es-tu mort ? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné ? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi ? On cherche encore.

Tout ce que nous savons, père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation. Un corps sans chair ni ossements. Une âme en perpétuelle errance. Un héros sans panthéon, un objet sépulcrale sous séquestre de la justice. Sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau : le 17 janvier 1961 ".

D'ordinaire, a déclaré Juliana Lumumba, le nom de Patrice-Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des Etats africains. Mais, a-t-elle fait savoir, ce jour, la famille souhaitait que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait.

" La priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique. Le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'Etat. La droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puissent-elles devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique. Plus que jamais, nous en avons besoin ", a-t-elle ajouté.

En outre, a poursuivi Juliana Lumumbn, Patrice-Emery Lumumba était un homme de consensus, un consensus de conviction. Pour ce faire, a-t-elle estimé, le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre ainsi qu' à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Mpolo, est de se montrer dignes de leur legs.

" Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment. Celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce ne sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous et plus particulièrement par les jeunes congolais. Et cet élan est la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique ", se convainct Juliana Lumumba.

Pour elle, la remise de la dent de Patrice Lumumba à sa famille doit ouvrir un moment d'espoir et apaiser des mémoires blessées ainsi que combler le fossé mémoriel qui existe entre la RDC et la Belgique.

Hommage des Congolais de la diaspora avant le retour à Kinshasa

Après la cérémonie officielle, le cercueil contenant le coffret où se trouve la dent est exposé à l'ambassade de la RDC jusqu'au 21 juin pour un hommage ouvert au public. Le départ pour Kinshasa est prévu le même jour en soirée depuis l'aéroport militaire belge de Melsbroek, à bord d'un avion de la compagnie aérienne Congo Airways. Il arrivera le 22 juin dans la matinée à l'aéroport de N'Djili.

Le cercueil effectuera ensuite un périple dans plusieurs provinces de la RDC, notamment à Onalua, le village natal de Patrice-Emery Lumumba, rebaptisé Lumumbaville en 2013, pour un deuil familial; à Kisangani, son fief, pour un deuil politique; et à Shilatembo, avant un retour à Kinshasa, le 27 juin. Trois jours de deuil national sont prévus du 27 au 30 juin.

Le cercueil sera exposé au Palais du peuple, siège du Parlement congolais, avant d'être transporté à l'ancienne résidence de Patrice-Emery Lumumba et de passer une nuit à la Primature. Le 30 juin, date du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, aura lieu la cérémonie officielle de l'inhumation au mausolée construit pour accueillir la dépouille de Patrice Lumumba à l'Echangeur de Limite, dans la banlieue est de Kinshasa,