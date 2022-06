Maroc: M. Abdennabaoui s'entretient avec le procureur général soudanais des moyens de renforcer la coopération bilatérale

Rabat — Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le procureur général de la République du Soudan, Khalifa Ahmed Khalifa, en visite de travail au Maroc.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun et de favoriser l'échange d'expériences et d'expertises afin de promouvoir les institutions judiciaires des deux pays, indique le CSPJ dans un communiqué.

M. Abdennabaoui a donné, à cette occasion, un aperçu sur les transformations et réformes majeures qu'a connues le système judiciaire, les caractéristiques de l'expérience marocaine dans le domaine de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la présidence du ministère public et les mécanismes de coopération entre les institutions concernées par les affaires judiciaires dans le Royaume, ajoute le communiqué.

Selon la même source, le président délégué a informé le procureur général de la République du Soudan des principaux chantiers lancés pour la réforme du système judiciaire, notamment les chantiers de modernisation et de digitalisation, de formation et de qualification des ressources humaines et de renforcement de l'efficacité judiciaire.