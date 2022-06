Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec l'ambassadeur du Salvador à Rabat

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec M. Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza, Ambassadeur de la République du Salvador accrédité auprès du Royaume du Maroc.

Un communiqué de la Chambre rapporte que les deux parties ont souligné la solidité des relations parlementaires entre le Maroc et le Salvador sur les plans bilatéral et multilatéral, notamment à travers des visites mutuelles et des rencontres parlementaires à l'occasion des forums parlementaires régionaux et internationaux.

A cette occasion, souligne la même source, l'ambassadeur a remis au président de la Chambre des représentants une lettre de son homologue, le président de l'Assemblée Législative du Salvador, Ernesto Alfredo Castro Aldana, exprimant son intention de signer un nouvel accord de coopération et de jumelage institutionnel avec la Chambre des représentants.

Il a aussi adressé une invitation au Président de la Chambre pour effectuer une visite à l'Assemblée Législative dès que possible, poursuit-on.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a exprimé son appréciation et sa fierté pour cette lettre qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue institutionnel entre les deux parties et la coopération parlementaire Sud-Sud, tout en soulignant la concrétisation de cette initiative à travers l'élaboration d'une nouvelle proposition de partenariat et de jumelage entre les institutions législatives des deux pays, conclut le communiqué.