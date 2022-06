Maroc: Hajj 1443 - SM le Roi appelle les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays, fidèles à leur identité culturelle et à leur unité nationale et doctrinale

Salé — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, a appelé les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays, en donnant de lui une image honorable et conforme à l'adhésion forte de son peuple aux valeurs de tolérance et de modération, à son attachement à l'unité doctrinale et au principe du juste milieu et au rejet de toute velléité d'extrémisme.

Dans un message adressé, lundi, aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l'Islam au titre de l'année 1443 H, le Souverain a invité les pèlerins à être des "ambassadeurs de votre pays dans l'incarnation de ces nobles valeurs, fidèles en cela à votre identité culturelle et à votre unité nationale et doctrinale".

"Nous vous exhortons également à mettre en évidence Notre souci constant, depuis que le Tout-Puissant Nous a confié la charge de la direction de Notre peuple fidèle, d'ériger cet idéal en un modèle à suivre dans l'incarnation de l'islam sunnite du juste milieu, s'inspirant ainsi de la parole de Dieu : +Aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins pour les gens+", a ajouté SM le Roi.

Ce témoignage qui incombe à la communauté des musulmans ne peut être réalisé que par l'attachement au principe du juste milieu et le rejet de tout extrémisme et radicalisme, a affirmé le Souverain dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, à l'occasion du départ du premier contingent des pèlerins de l'aéroport de Rabat-Salé.

SM le Roi a, par ailleurs, souligné avoir donné Ses Hautes instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques "pour qu'il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à vous assurer toutes les conditions de confort, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites de manière exemplaire".

"Pour cela, outre un accompagnement à chaque étape du pèlerinage, vous bénéficierez aussi d'un encadrement intégré et efficient sur les plans religieux, administratif et médical", a précisé Amir Al-Mouminine, notant qu'il appartient aux pèlerins "de coopérer avec le personnel mandaté à cet effet pour satisfaire ces exigences, en se conformant aux consignes et aux mesures prises lors de vos déplacements, en faisant preuve de discipline en tout temps et en toute circonstance".

"Nous vous invitons également à respecter les mesures et les dispositions adoptées par les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'organisation de cette saison sacrée du Hajj, sur ordre Royal de Notre Illustre Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz", a insisté SM le Roi.

Rendant grâce au Seigneur "que cette pandémie mondiale ait pris fin et que nous ayons pu reprendre progressivement le cours normal de nos activités sociales et de nos pratiques cultuelles, dans le strict respect des gestes barrières et des consignes sanitaires", Amir Al-Mouminine a appelé les pèlerins à s'armer de patience, de retenue, d'endurance et à se défendre tout ce qui peut entacher la sacralité du rite du pèlerinage.

"En priant pour vous-mêmes et pour vos proches en ce lieu solennel, de même que dans les autres lieux saints, singulièrement au mont Arafat où les prières sincères sont exaucées, n'oubliez pas de prier pour votre Roi qui veille sur votre sécurité et sur la préservation de l'unité de votre nation, implorant le Très-Haut de Nous assister et de guider Nos pas sur la voie du développement du Maroc et pour le bonheur et l'essor de son peuple", a poursuivi SM le Roi.

"Priez aussi pour qu'Il Nous comble en la personne de Notre Prince Héritier, SAR le Prince Moulay El Hassan, ainsi que l'ensemble des membres de Notre illustre Famille Royale, et qu'Il accorde Son infinie miséricorde à Notre vénéré Grand-Père et à Notre Auguste Père, SM le Roi Mohammed V et SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Leurs âmes en rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies pour le Maroc en faveur de la liberté, de l'indépendance et d'une renaissance dans tous les domaines", a souligné le Souverain.

Amir Al-Mouminine a réitéré, à cette occasion, Ses prières pour que le Tout-Puissant "agrée votre pèlerinage et rétribue amplement vos actions, en exauçant vos vœux et prières élevés lors de l'accomplissement de cette obligation éminemment religieuse, pour jouir in fine des bienfaits dans le monde ici-bas et dans l'au-delà et de retourner à votre patrie sains et saufs et amplement récompensés".