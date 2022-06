Togo: Les chrétiens recommandent aux autorités la même détermination contre les débits de boisson

Il y a quelques jours, une note de la direction des cultes adressée aux responsables ecclésiastiques informait ces derniers de ses regrets par rapport à certains agissements dans les lieux de culte, en l'occurrence la nuisance sonore. En l'espace de quelques heures seulement, une seconde note emanant du ministère de l'Administration territoriale vient appuyer la première en instruisant les Préfets et les Maires à interdire toute nouvelle implantation des lieux de culte pour motif de nuisances sonores. Après avoir pris connaissance du contenu des deux notes le COCACEE a réagi par un communiqué de presse datant du 16 juin 2022.

Sur la problématique des nuisances sonores, le Conseil des Cadres Chrétiens Evangéliques Engagés (COCACEE) "partage les préoccupations de la Direction des cultes et exhorte les responsables et leaders religieux à collaborer avec diligence". L' organisation chrétienne estime que les autorités octroient le monopole de la nuisance sonore aux lieux de culte et délaissent d'autres sources de bruit.

"Conscient que les nuisances sonores ne viennent pas que des lieux de culte", le conseil dans son communiqué à émis le souhait de savoir que les autorités compétentes usent de la même détermination sur la même question "en ce qui concerne les débits de boisson et autres".

Pour cette organisation, l'injonction faite par le ministre de l'administration territoriale aux élus locaux et préfectoraux de surseoir l'implantation de nouveaux lieux de culte sur fond de nuisances sonores "souffre d'un défaut de base juridique". "Car, argumente-t-elle, la liberté religieuse, la libre organisation et exercice des activités religieuses est un droit fondamental consacré par la constitution du Togo en son article 25, alinéas 3 et 4 et en ce sens, aucune note administrative ne peut la remettre en cause. L'encadrement de cette liberté ne peut pas être synonyme d'une interdiction".

L'association rappelle que "pour la foi chrétienne, l'implentation de nouvelles églises (assemblée des croyants) est le fruit de campagnes d'évangélisations ou d'extension d'une église mère". À cet égard, "il est donc inconcevable de limiter l'église dans ses activités missionnaires", tout en exhortant le ministre à "reconsidérer" cet ordre qui selon elle est "une atteinte grave à la liberté religieuse au Togo, en ce sens qu'elle limite la liberté d'expression de la foi consacrée par la constitution togolaise".