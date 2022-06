Afrique de l'Est: Les chefs d'État de l'EAC s'accordent sur une force régionale pour stabiliser l'Est de la RDC

Le Président de la République du Kenya, Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, annonce la tenue ce lundi 20 juin 2022 à Nairobi du 3eme Conclave des Chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est sur le processus de Paix et Sécurité à l'Est de la RDC

Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est (EAC) font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'Est de la RDC. C'est la principale conclusion du sommet qui s'est tenu ce lundi à Nairobi. Les chefs d'État de 6 des 7 pays que compte l'EAC étaient présents : Kenya, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et Soudan du Sud. La Tanzanie était représentée par son ambassadeur. La réunion a duré quatre heures.

Selon la présidence congolaise, cette force régionale sera placé sous commandement militaire du Kenya. Elle devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. La RDC avait déjà indiqué mardi qu'elle ne souhaitait pas du Rwanda dans cette force, puisqu'elle accuse son voisin de soutenir les rebelles du M23 ce que Kigali dément.

Cessez-le-feu demandé et retrait des positions prises

Le communiqué général diffusé par la présidence kényane est plus général, il indique que les chefs d'État ont adopté une série de documents qui définissent notamment le statut et la structure de la future force, ses missions et la répartition géographique de ses troupes, mais sans livrer plus de détails. Toujours selon la présidence kényane, les chefs d'État de l'EAC appellent à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des positions prises récemment, en l'occurrence, la stratégique ville de Bunagana sous le contrôle des rebelles du M23 depuis une semaine.

Les chefs d'État de l'EAC demandent aussi que cessent les discours de haine. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont inquiétés de la multiplication d'appels à la violence à l'encontre des communautés rwandophones vivant en RDC.

Le président ougandais Yoweri Museveni a salué une " conclusion heureuse " à l'issue du sommet. "Les problèmes affectant la région comme la crise au Congo nécessitent une approche collective de la part de tous les membres ", estime le président ougandais. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué l'issue de la réunion à Nairobi dans un communiqué posté sur Twitter. "J'appelle à l'application immédiate de leurs décisions afin de restaurer la paix dans l'Est de la RDC ", a-t-il ajouté.