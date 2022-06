Congo-Kinshasa: Cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO dans le Tanganyika

communiqué de presse

Lydie Betyna

Merci d'avoir suivi ce direct sur la fermeture du bureau de la MONUSCO dans la province du Tanganyika.

10:30

La cérémonie se clôture avec les hymnes de la RDC et des Nations Unies.

10:25

La Représentante du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita, a remis symboliquement à la gouverneure de province les clés des véhicules laissés par la MONUSCO à quelques institutions provinciales dont la police nationale.

10:17

La gouverneure remercie tous les fonctionnaires ainsi que les Casques bleus qui ont contribué à l'émélioration de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika.

10:16

Depuis la création de la Mission de l'ONU en RDC, le pays a traversé plusieurs périodes de turbulences et la province du Tanganyika n'a pas été épargnée, reconnaît la gouverneure nouvellement élue, Julie Ngungwa. Malgré le départ de la MONUSCO, les fonds et programmes des Nations Unies demeurent dans la province, se réjouit-elle.

10:09

Début du discours du ministre national des Droits humains, Fabrice Puela.

Le ministre se réjouit que même si la paix n'est pas revenue dans tout le territoire, dans une grande partie du Tanganyika la situation s'est améliorée.

Il salue l'implication de la MONUSCO, des autorités et de la population pour aboutir à ce résultat.

Le gouvernement et la MONUSCO se sont convenu des préalables pour un retrait responsable de la MONUSCO. Le groupe transition a produit le document comprenant les 18 jalons et les 135 indicateurs.

Au regard de l'évolution positive dans le Tanganyika, la MONUSCO a estimé et le gouvernement est d'accord qu'il est temps de se retirer de la province du Tanganyika.

Il y a encore des difficultés de résilience auxquelles le Tanganyika fait face. Cela appelle un soutien encore plus grand pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre salue ainsi la coopération des agences et fonds des Nations Unies qui sont encore à l'œuvre dans la province pour permettre d'atteindre ces objectifs.

Au nom du Premier ministre, le ministre affirme que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire régner la paix dans le Tanganyika comme dans le reste du territoire de la RDC.

10:00

Bintou Keita : les Nations Unies ne quittent pas le Tanganyika

La cheffe de la MONUSCO souligne que les Nations Unies ne quittent pas le Tanganyika. " C'est la Mission de maintien de la paix des Nations Unies qui se retire car elle a rempli son mandat reçu du Conseil de sécurité. Les agences, fonds et programmes de l'ONU resteront au Tanganyika ", assure-t-elle.

" Ce n'est donc pas un retrait ou un départ de l'ONU, mais une nouvelle phase qui s'ouvre dans la présence de l'organisation dans cette grande province ".

Bintou Keita salue les " contributions inlassables au processus de paix ", le soutien et la collaboration dévouée des différents partenaires qui ont permis d'améliorer l'environnement sécuritaire dans la province.

Elle rappelle que si, il y a 21 ans, en 2001, la Mission de maintien de la paix des Nations Unies a ouvert ses opérations au Tanganyika, c'est pour protéger les civils et rétablir la stabilité alors que le pays était plongé dans un grave conflit.

Cependant, à la suite des récents développements positifs, la prochaine étape logique est que la MONUSCO mette fin à ses opérations, de manière ordonnée, explique-t-elle.

" C'est pourquoi la Mission s'est retirée de Lubumbashi, du Kasaï et maintenant du Tanganyika, afin que nous puissions concentrer nos efforts dans les provinces les plus touchées de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Nord-Kivu ".

Situation sécuritaire dans le nord

Mme Keita se dit consciente de la situation sécuritaire dans les parties nord du Tanganyika, en particulier dans le nord de Nyunzu et la région de Bendera où les affrontements entre les groupes Maï-Maï et les forces de sécurité nationales ont entraîné un déplacement important de la population.

C'est pour cette raison, explique-t-elle, que l'ONU conservera des forces dans la région de Bendera pour travailler avec les forces de sécurité nationales afin de protéger les civils.

La Représentante spéciale encourage les autorités à continuer à collaborer avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies pour le retour des personnes déplacées (plus de 407 000 dans le Tanganyika, selon les chiffres d'OCHA) et la recherche de solutions durables dans le cadre du plan de transition.

Bien que les causes profondes du conflit Bantou/Twa n'aient pas encore été entièrement traitées, "je pense que le niveau de violence et les violations des droits de l'Homme ont été considérablement réduits".

Elle encourage les autorités provinciales et les acteurs politiques à poursuivre les efforts de gestion et de résolution des conflits communautaires afin de donner à la population l'espace dont elle a besoin pour se développer.

Renforcement de la présence des Nations Unies

La cheffe de la MONIUSCO assure que, pour faire face aux défis qui demeurent, la présence du système des Nations Unies a été renforcée dans la province : treize (13) agences y sont actuellement opérationnelles. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a désormais établi un bureau à Kalemie et la capacité des autres composantes de l'ONU a été augmentée.

Le PNUD gérera notamment l'initiative phare du gouvernement national de 145 territoires au Tanganyika.

09:57

Le coordonnateur de la société civile remercie la collaboration de toute la famille des Nations Unies, ainsi que celle du gouvernement sans oublier ses collègues de la société civile pour la synergie dans l'action.

09:52

Grâce au soutien de la MONUSCO, affirme-t-il, la société civile du Tanganyika est devenue le socle des valeurs pour la population du Tanganyika. Bien de choses ont été accomplies mais beaucoup reste encore à faire.

Il espère qu'avec l'approche Nexus beaucoup d'autres choses pourront être réalisées.

09:41

Grâce à ces appuis, la société civile a pu se constituer en conseiller des autorités pour la bonne marche de la gestion de la chose publique dans le Tanganyika.

09:40

Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, affirme le coordonnateur de la société civile du Tanganyika. Pour lui, la présence de la Mission dans le Tanganyika a vu la société civile se rapprocher des institutions pour les accompagner dans leurs missions. Il remercie la MONUSCO pour l'appui multisectoriel apporté à la société civile.

09:37

Modeste Kabazi, coordonnateur de la société civile du Tanganyika, prend la parole à son tour.

09:29

Le représentant des jeunes prend à son tour la parole. Il promet que les associations des jeunes vont capitaliser les formations reçues de la part de la Mission et des agences des Nations Unies. Maître Mbuyu Kali, représentant des jeunes à cette cérémonie, fait un plaidoyer pour la mise en place d'une agence pour la promotion des jeunes qui s'appellerait "ONU Jeunes".

09:28

La représentante des femmes est la première à prendre la parole. Elle dit que les femmes du Tanganyika remercient la MONUSCO pour le renforcement de leurs capacités. Elles sont aujourd'hui capables de se prendre en main et de jouer leur rôle. La représentante des femmes, Christine du REFETANG, se réjouit de voir une femme à la tête de la province. Elle s'engage à la soutenir.

09:20

Le mot d'introduction est fait par le représentant du personnel national de la MONUSCO.

09:19

La cérémonie de clôture des opérations de la MONUSCO dans le Tanganyika s'ouvre au quartier général de la Mission à Kalemie par la déclamation de l'hymne national congolais. Elle est suivie de l'hymne des Nations Unies.

Une centaine de personnes sont réunies à l'occasion de la cérémonie parmi lesquelles des représentants d'associations de la société civile, des femmes, des jeunes.

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue dans ce direct consacré à la cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO dans la province du Tanganyika.

Dans sa résolution 2612 (lien : https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/211220_-_s-res-2612-2021_-_fr.pdf) du 20 décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande instamment à la MONUSCO de se retirer du Tanganyika d'ici à la mi-2022 et de consolider sa présence en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, trois provinces où des conflits ouverts persistent, tout en poursuivant ses bons offices et son travail de renforcement des institutions à l'échelle nationale, tel que le prévoit la stratégie commune de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO approuvé par sa résolution 2556 (lien : https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/s_res_25562020_f.pdf) du 18 décembre 2020.

La MONUSCO fermera donc officiellement son bureau dans la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Cependant, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC et cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, préside ce 21 juin 2022 la cérémonie de fermeture officielle.

Elle est accompagnée de ses deux adjoints chargés des opérations et des affaires humanitaires, du chef de la Police de la MONUSCO ainsi que du ministre congolais des Droits humains, Fabrice Albert Puela, représentant le gouvernement congolais à cette cérémonie.