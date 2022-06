Afrique de l'Est: Les dirigeants de l'EAC s'accordent sur le déploiement d'une force régionale en RDC

Le Président de la République du Kenya, Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, annonce la tenue ce lundi 20 juin 2022 à Nairobi du 3eme Conclave des Chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est sur le processus de Paix et Sécurité à l'Est de la RDC

Au terme de leur 3eme conclave, lundi 20 juin à Nairobi au Kenya, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour " imposer " la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Ils ont aussi appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Le sommet appelle " à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de la RDC et à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition, et à s'engager au processus politique. "

Le communique final appelle en outre " à la déclaration des provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu (Bunagana, la plupart des régions du Petit Nord, Masisi, Lubero, Axe principal Beni-Kasindi) et du Sud-Kivu ZONES SANS ARMES, où tout individu ou groupe portant des armes en dehors des forces loyalistes et légalement déployées, et mandatées dans le pays sera désarmé. "