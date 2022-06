Afrique: Le HCR dénombre 72 000 réfugiés en Ituri et Haut-Uele

Près de soixante-douze mille réfugiés, composés essentiellement des Sud-soudanais et des Centrafricains, sont installés dans quatre sites et dans des familles d'accueil dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uele. Le chef de Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Denis Oulai, l'a indiqué lundi 20 juin à Bunia, à l'occasion de la journée internationale des réfugiés.

" Nous avons à peu près soixante-douze mille réfugiés, en majorité Sud-soudanais, qui sont gérés par le bureau du HCR à Aru. Qui comprend aussi bien des réfugiés qui sont installés dans le territoire de Faradje dans la province du Haut-Uele ", a affirmé Denis Oulai.

Il précise que son agence exécute plusieurs programmes dans le cadre de l'autonomisation et de réinsertion des réfugiés :

" Au niveau de la province de l'Ituri, le HCR a mis en place le programme d'insertion et d'autonomisation, parce que le HCR travaille beaucoup plus sur des questions de solutions. Donc, sur le programme d'autonomisation, l'idée c'est de rendre les réfugiés autonomes de sorte que, en plus de l'assistance alimentaire qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. "

Selon lui, la situation des réfugiés s'améliore avec l'interaction et l'appui de tous les partenaires.

Cependant, a-t-il indiqué, les défis restent énormes pour la prise en charge de ce refugiés et le rapatriement volontaire de certains parmi eux à cause de la persistance de l'insécurité dans leurs pays d'origine.