Afrique: Marche de santé - L'OMS Afrique mobilise près d'un millier de personnes à Brazzaville

La directrice du bureau régional de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a pratiqué, le 19 juin à Brazzaville, une marche de santé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des recommandations prises lors de l'assemblée mondiale de la santé.

L'initiative a associé sur le tronçon de la corniche à Brazzaville, entre le restaurant Mami-Wata et la case de Gaulle, près d'un millier de personnes représentant les clubs de marcheurs, les envoyés des ministères, les personnes désireuses, les délégués d'entreprises internationales, publiques et privées. Elle vise à sensibiliser les personnes à l'importance de l'exercice physique.

Dans le calme et sans incident majeur, ces personnes ont marché durant près d'une heure. Avant la marche, un coach a été mis à la disposition de cette foule de personnes pour les encadrer autour des exercices afin de stimuler les muscles : jambes, fessiers, abdos et dorsaux.

A l'occasion, la directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a glorifié les mérites de l'exercice physique en général et de la marche en particulier sur la santé humaine.

" Je suis très étonnée et ravie de voir autant de personnes répondre à cette invitation. Cette marche nous invite à prêcher par l'exemple. Cette édition est organisée par l'OMS en collaboration avec le gouvernement pour réaffirmer notre engagement en faveur de la santé et le bien-être pour tous. Certaines maladies peuvent être évitées par un changement de mode de vie ", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti.

Face à la foule, la directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a expliqué certains facteurs de risques conduisant à la maladie et a réitéré à son auditoire de ne pas manger trop gras, trop sucré ou salé. Elle a de même encouragé à la pratique de l'exercice physique, car a-t-elle dit, le manque de l'exercice physique occasionne de nombreuses maladies comme le diabète, le cancer...

Sur la ligne et l'équilibre, la marche de santé permet de brûler 200 à 300Kcal/h, de surtout muscler jambes et fessiers mais aussi abdos et dorsaux. Outre l'esthétisme, ce gain en masse maigre et tonique favorise la faculté d'équilibre et l'augmentation du métabolisme de base qui permet de brûler des calories au repos.

" La marche est un excellent exercice cardio, non traumatisant pour les articulations. La marche sportive permet de muscler, perdre du poids et se détendre ! Elle active ainsi l'ensemble du corps de la tête aux pieds. Trente minutes de marche par jour est donc gage de bonne santé et de longévité. Multiplier les pas entretient de surcroît la masse musculaire, renforce le capital osseux, développe la capacité respiratoire, booste le système immunitaire et évite la prise de poids, ainsi que toutes les maladies qui en découlent ", a commenté Séraphin Saturnin Hervé Icka, conseiller administratif et juridique au ministère des Sports.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Jean Ignace Tendelet, a développé : " Même si la marche n'est pas une activité aussi intense que la course, elle n'en demeure pas moins un sport complet. En plus de vous aider à maintenir une bonne forme physique, la marche permet de faire travailler les articulations, les muscles, les tendons ainsi que le système cardiorespiratoire. Il existe une astuce pour obtenir rapidement un ventre plat : pendant vos séances de marche, pensez à contracter votre ventre et à respirer avec le ventre. Cette technique vous permet de faire travailler vos abdominaux, ce qui raffermit votre ventre et fait rentrer la poche stomacale ".

Rappelons que des milliers de personnes ont participé au tout premier OMS Walk the Talk : the Health for All Challenge, qui s'est tenu le 22 septembre 2019 à Central Park. Et, l'OMS a organisé la troisième édition à Genève du Walk the Talk : Health For All Challenge, le 22 mai dernier, le matin de l'Assemblée mondiale de la santé.