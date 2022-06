Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La jeunesse réclame le financement des projets

La session de formation des formateurs et des jeunes sur les outils du Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), qui s'est clôturée le 18 juin à Brazzaville, a débouché sur une série de recommandations parmi lesquelles le financement des dix projets présentés dans la capitale congolaise.

Le Comité technique de sélection et d'orientation de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (Confejes) va se réunir, du 25 au 30 juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour sélectionner les meilleurs projets à l'entrepreneuriat. Ceux qui seront retenus seront financés, a précisé le directeur du programme jeunesse, Modibo Traoré. " Si tous les dix sont les meilleurs projets, ils seront financés. Vous avez les critères de recevabilité et faites en sorte que vous jeunes ne soyez pas pénalisés par ce critère et que les formateurs et les encadreurs qui ont été formés soient également vigilants pour accompagner ces jeunes ", a-t-il expliqué.

Charles Makaya, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Jeunesse, a salué les assises qui ont permis de doter le département d'un dispositif qui permettra la mise en place d'une coordination PPEJ. Il reste convaincu qu'à la réunion du comité technique de sélection et d'orientation(... ), des projets de jeunes congolais seront au rendez- vous pour une appréciation au niveau de cet organe.

" J'encourage dès cet instant les cinquante jeunes venus des douze départements du pays à améliorer la présentation de leurs avant-projets en se référant aux outils PPEJ mis à leur disposition au cours de cette formation ", a-t-il déclaré.

La session de formation a réuni trente-huit jeunes à l'entrepreneuriat et le montage des projets suivant le plan d'affaires de la Confejes et le renforcement des capacités de vingt encadreurs sur les outils pédagogiques du PPEJ pour sa meilleure implantation sur l'étendue du territoire national. Pendant dix jours, les jeunes ont abordé plusieurs thèmes qui, selon les experts Dingam Donon Horbé du Tchad et Soulemana Idrissou Sadikou du Togo, feront d'eux les futurs opérateurs économiques du Congo et de la Francophonie.

" A vous encadreurs nationaux PPEJ, nous sommes persuadés que vous allez mettre en pratique cette modeste contribution afin d'accompagner les jeunes à monter leurs micro-activités-micro-entreprises qui seront la bienvenue à la Confejes car les meilleurs projets seront financés. Aux jeunes candidats à l'entrepreneuriat, la balle est dans votre camp. Que le courage, le goût du risque, la patience, la persévérance et la détermination soient votre arme au quotidien si vous voulez réussir en entrepreneuriat ", a souhaité Dingam Donon Horbé.

Modibo Traoré a, par ailleurs, fait un plaidoyer pour que les projets qui ne sont pas acheminés vers la Confejes bénéficient d'un financement national. Outre la recommandation sur le financement des projets, les jeunes se sont prononcés en faveur de la nomination d'un coordonnateur national PPEJ, la création d'une commission nationale de suivi et de soutien du PPEJ, sans oublier le paiement dans les délais échus des cotisations statutaires et des contributions au PPEJ ainsi que la mise à disposition des encadreurs des moyens pour l'organisation régulière des sessions de formation des jeunes sur l'entrepreneuriat et les outils du PPEJ au niveau national.

L'incitation à la création et à l'animation des réseaux des jeunes entrepreneurs du Congo autour du PPEJ et l'ouverture d'un compte bancaire PPEJ Congo font aussi partie des priorités.