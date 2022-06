Congo-Brazzaville: Fête internationale de la musique - L'UMC annonce une célébration plus éclatante

Ce 21 juin sera célébrée, un peu partout à travers le monde, la quarantième édition de la fête internationale de la musique. Pour la circonstance, l'Union des musiciens congolais (UMC) a implanté des podiums dans les différents départements du Congo. Les membres de son bureau exécutif national l'ont signifié à travers une conférence de presse, organisée le 20 juin au Musée Galerie du Bassin du Congo.

Romain Gardon Nimi et Djoson Philosophe, respectivement secrétaire général et secrétaire à la communication au sein de l'UMC, ont informé la presse de la démarche adoptée par le bureau exécutif de cette structure dont certains membres ont assisté à la conférence de presse. " A l'occasion de la célébration de la quarantième édition de la fête internationale de la musique, nous UMC, avons pensé qu'après les dures épreuves traversées par le secteur de la culture en général et de la musique en particulier, une fois que ces mesures de restrictions ont été levées, saluer le gouvernement et manifester notre joie.

A cet effet, nous n'avons pas trouvé meilleure occasion que la fête internationale de la musique, parce que la musique a survécu pour la célébrer ", ont déclaré les représentants du bureau exécutif de l'UMC. Ils ont également profité pour envoyer un message de paix, du vivre-ensemble, un message d'une République qui a repris ses droits à la vie et au bien-être.

Afin d'organiser cette fête avec éclat, l'UMC a sollicité l'appui de tous et parmi les structures qui ont répondu à son appel, il y a le département de la Culture, Arts et Tourisme du cabinet du chef de l'État. C'est ce qui explique que l'envergure a été mise dans la célébration de cette fête à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Madingou, à Kinkala, à Owando et à Boundji.

L'appui des partenaires comme l'Unesco, AOGC, "Les Dépêches de Brazzaville", le groupe Pella Yombo, lui a permis de répandre la joie au niveau des chefs-lieux des départements. Ce qui fait qu'à Brazzaville, la scène a été montée au boulevard général Alfred-Raoul, à Pointe-Noire au rond-point Lumumba, à Dolisie au Cercle culturel, à Madingou à la place rouge, à Kinkala à la place du marché, à Owando à la place publique, et à Ouesso à la place de la cathédrale. Toutes les antennes UMC vont travailler en collaboration avec les mairies de ces localités.

Des centaines de groupes et individualités à l'honneur

Romain Gardon Nimi et Djoson Philosophe ont signifié que la particularité de cette quarantième édition est qu'elle est la première organisée sur l'étendue du territoire national. Avec l'appui des partenaires, l'UMC a arrosé toute la République. " Nous aurons bien voulu que la fête de la musique ne serve pas seulement à la partie spectacle mais aussi à l'organisation d'une matinée servant aux causeries-débats pour nous pencher sur les problèmes liés à la pratique socioprofessionnelle de notre activité. Nous attendons des appuis afin que nous le fassions à la prochaine édition ", ont-ils déclaré.

Des groupes vont se produire au boulevard général Alfred-Raoul, à l'instar des Bantous de la capitale, Patrouille des stars, Extra musica international, SOS Salsa, Super Nkolo Mboka, Vision des stars, Davy Kassa, Afara Tchena, Youyou Mobange, Cégra Karl, Walo Stino Boss, Soeur Clémence Avounou, ... L'invité du jour est l'altesse Passi de Biso na Biso. Le concert débutera de 14h jusqu'à l'aube.

Notons que la fête internationale de la musique a été initiée par le ministre de la Culture et des Arts français de l'époque, Jack Lang, le 21 juin 1981. La première édition date de 1982.