Congo-Kinshasa: Electrification - La Suède signe un accord de partenariat avec ANSER

L'ambassade de Suède signe, mardi 21 juin à la maison de Suède, à Gombe, un accord entre l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER).

C'est ce qui ressort du communiqué de presse daté du 17 juin 2022 partagé aux médias.

A cette occasion, il sera procédé au lancement d'appels de propositions pour le Beyond the Grid for Africa (BGFA) en RDC.

Le fonds BGFA (Beyond the Grid for Africa) va ouvrir, à fin juin 2022, un cycle de financement en République démocratique du Congo. Lors de la réunion du comité directeur du BGFA relative au programme " pays " en RDC, la Suède a donné le feu vert au lancement.

Il s'agit du quatrième appel à propositions du BGFA (BGFA4) visant à encourager les solutions énergétiques hors réseau propres en Afrique subsaharienne.

Des solutions hors réseau

Les 94,7 millions d'habitants font de la RDC le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une population très dispersée. Avec une pauvreté énergétique généralisée et un réseau national hors d'atteinte de la majeure partie de la population, il existe un énorme potentiel pour les solutions hors réseau, tant pour les systèmes solaires domestiques que pour les mini-réseaux et les appareils à usage productif.

Le prochain cycle de financement vise à accélérer l'entrée et l'expansion d'entreprises commercialement durables en RDC, en mettant l'accent sur les communautés mal desservies du pays.

" L'étude de marché entreprise au printemps 2022 a confirmé le besoin urgent d'accès à l'énergie en République démocratique du Congo, avec une accessibilité financière très limitée pour les solutions énergétiques hors réseau dans la plupart des régions du pays. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer que nous allons bientôt lancer un premier cycle de financement en RDC pour soutenir le développement du marché et l'élargissement de l'accès à l'énergie par le biais de systèmes solaires domestiques, de mini-réseaux et de l'utilisation productive de l'énergie ", a commenté Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager à la Nefco.

La Suède soutient le prochain appel à propositions, qui s'élèvera à 15 millions d'euros d'incitations financières au total, et l'élargissement du programme BGFA à la RDC pour aider le pays, par le biais du programme BGFA, à mettre en place un système énergétique durable et à rendre plus abordables les solutions hors réseau dans le pays.

" Le BGFA sera un élément important de l'engagement croissant de la Suède en RDC dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'utilisation durable des ressources naturelles. L'accès à l'énergie durable est essentiel pour le développement et la résilience et le BGFA ne soutiendra pas seulement le développement d'un secteur énergétique durable, mais surtout créera des opportunités et améliorera la vie des Congolais ", a commenté Gustav Isaksson, chargé de programme Environnement, climat et utilisation durable des ressources naturelles à l'ambassade de Suède en RDC.

L'appel à propositions, qui sera ouvert le 21 juin 2022, invite les entreprises du secteur privé, autrement dit les fournisseurs de services énergétiques, actives dans le secteur hors réseau, à postuler dans le cadre d'un processus de soumission en ligne divisé en deux étapes. Des informations détaillées, les critères de sélection et les lignes directrices seront disponibles sur le site web du BGFA beyondthegrid.africa lorsque le cycle de financement sera ouvert.