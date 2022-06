Algérie: JM/Escrime - "Notre objectif aller le plus loin possible"

Alger — La sélection nationale d'escrime (masculine et féminine), avec ses trois spécialités (épée, sabre et fleuret) prendra part aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet) avec l'ambition de réaliser une bonne prestation et essayer d'avancer dans les éliminatoires d'une compétition rehaussée par la présence de champions olympiques, selon le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d'escrime (FAEs).

"A Oran, nos représentants vont affronter les ténors de la discipline escrime, notamment des champions olympiques, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche de nos escrimeurs, mais l'objectif des Algériens est d'aller le plus loin possible", a déclaré à l'APS, le DTN, Bilal-Islam Hadi.

"Nous ne pouvons pas parler de médailles, car nos athlètes vont affronter des adversaires médaillés olympiques, d'où la difficulté pour nous de jouer les premiers rôles", a indiqué Bilal-Islam Hadi.

Et d'ajouter : "le tournoi verra la participation de pays très réputés dans la discipline, à l'image de la France, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et même l'Egypte, mais nous allons défendre nos chances à fond, tout en suivant la progression de nos capés voire leur réaction dans les combats".

Analysant les chances des filles, le DTN a relevé la qualité et le potentiel des escrimeuses algériennes, surtout dans l'épreuve de l'épée, à l'image Saoussen Boudiaf et Kahali Noura-Zahra qui se trouvent en stage de préparation en France. "Nous comptons sur ses deux athlètes pour une bonne représentativité", a-t-il souhaité.

Lire aussi: Championnats d'Afrique d'Escrime: l'Algérie décroche trois nouvelles médailles, dont une en or

En prévision du rendez-vous méditerranéen, les athlètes algériens ont effectué des stages continus depuis le début de la saison sportive au niveau des deux salles fédérales, à Ben Aknoun et Ghermoul à Alger.

Avant ce grand rendez-vous sportif, les athlètes spécialisés dans les spécialités du fleuret et du sabre effectuent un stage de préparatoire du 1er au 15 juin au complexe sportif "El-Baz" à Sétif, alors que ceux de l'épée sont regroupés à Ghermoul (Alger), avant de prendre la direction du Maroc où ils ont participé au Championnat d'Afrique catégorie séniors (15-19 juin), une dernière compétition d'évaluation et de perfectionnement, avant de rallier, juste après, le village méditerranéen à Oran.

Au championnat continental de Casablanca, les escrimeurs algériens ont remporté huit médailles (2 or, 2 argent, 4 bronze). Le premier titre africain a été décroché par Zahra Kahli qui a battu en finale du sabre féminin l'Egyptienne Nada Hafez (15-10), et le second par l'équipe de sabre féminin, composée de Saoussen Boudiaf, Zahra Kahli, Abik Bounekab et Kaouter Mohamed-Belkbir, après sa victoire en finale devant la Tunisie (45-27).

Aux jeux méditerranéens-2022, les compétitions d'escrime se dérouleront au Centre de Conférences de l'Hôtel Méridien à Oran les 3, 4 et 5 juillet.

Listes des athlètes

Epée masculine : Berkani Raphael - Kraria Cherif - Menaouer Benreguia

Epée féminine : Gueham Maroua- Zebboudj Yousra- Malek Léa Racha

Sabre masculin : Bounabi Akram - Izem Adem - Bounchada Zacharia - Bounaceur Belsem

Sabre féminin : Boudiaf Saoussen - Kehli Zohra - Boungab Abik - Mohamed Belkebir Kaouther

Fleuret masculin : Heroui Salim - Madi Youcef - Fellah Dani-Adam

Fleuret féminin : Mebarki meriem - Guemmar Nihal - Benchekor Selma- Zebboudj Sonia

Les entraîneurs

Epée : Bennour Farid

Fleuret : Ahmed Ali Moustafa

Sabre : Yemmi Ouassila.

Le programme des épreuves

Dimanche 3 juillet / Sabre :

Dames

Phase de poules (13h45)

Tour des 16 (14h30)

Tour des 8 (15h20)

Demi-finales (16h30)

Finale (17h30)

Messieurs

Phase de poules (13h00)

Tour des 16 (13h45)

Tour des 8 (15h10)

Demi-finales (16h00)

Finale (17h00)

Lundi 4 juillet / Epée

Dames

Phase de poules (10h30)

Tour des 16 (13h40)

Tour des 8 (15h25)

Demi-finales (17h10)

Finale (18h15)

Messieurs

Phase de poules (08h30)

Tour des 32 (10h30)

Tour des 16 (12h30)

Tour des 8 (14h50)

Demi-finales (16h00)

Finale (18h15).

Mardi 5 juillet / Fleuret

Dames

Phase de poules (11h30)

Tour des 16 (14h15)

Tour des 8 (16h10)

Demi-finales (17h15)

Finale (18h00)

Messieurs

Phase de poules (10h00)

Tour des 16 (13h00)

Tour des 8 (15h30)

Demi-finales (16h45)

Finale (17h30).