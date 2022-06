Algérie: Le rôle des jeunes dans le renforcement et le raffermissement du front interne mis en avant

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, lundi à Alger, le rôle que pourraient accomplir les jeunes algériens dans "la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne" afin de relever les défis régionaux difficiles et les enjeux internationaux complexes.

"Dans cette conjoncture qui requiert la conjugaison des efforts des cadres et des obédiences, toutes appartenances confondues, pour la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne face aux défis régionaux et enjeux internationaux complexes, nous misons, en toute confiance, sur notre jeunesse à travers laquelle l'Algérie fraye son chemin vers davantage de progrès et de prospérité", a précisé le Président Tebboune dans une allocution à l'occasion de l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

L'Algérie qui s'apprête à célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, est fière de sa jeunesse "ambitieuse" qui contribue à l'édification et au développement du pays, a-t-il sou tenu.

S'adressant au président et aux membres du Conseil, le Président Tebboune dira: "vous êtes conscients de l'importance de vos contributions à la glorification de notre histoire nationale, car vous êtes les dignes descendants des Chouhada et des Moudjahidine, en restant fidèles aux principes et valeurs que le peuple algérien a hérité d'eux, et grâce auxquels il a su préserver son unité et sa cohésion face aux conspirations et complots ourdis contre la Nation".

L'installation de cette instance constitue "la dernière étape du processus que nous avons entamé ensemble pour honorer les engagements pris devant le peuple", a-t-il dit, rappelant que ce processus a été amorcé "par une révision profonde de la Constitution en novembre 2020, en passant par des élections législatives, puis locales, ayant permis la mise en place d'une Assemblée populaire nationale (APN) et l'élection de nouvelles assemblées populaires communales et de wilaya (APC, APW), avec une nouvelle logique électorale et d'une intégrité irréprochable, loin de l'argent sale".

Ce processus a permis également de "renouveler et d'installer les autres institutions et instances constitutionnelles, à leur tête la Cour constitutionnelle et l'Observatoire national de la société civile", a-t-il ajouté, soulignant que l'installation de ces institutions "consacre le changement profond à la tête des nouvelles instances constitutionnelles".

L'installation du Conseil supérieur de la jeunesse se veut "un point de départ pour les jeunes qui leur permettra, a-t-il dit, d'intégrer la nouvelle dynamique dans laquelle s'est engagée le pays".