Afrique: Le recrutement forcé de soldats pour le conflit du Tigré est monnaie courante

Adigrat — " Des milliers de personnes ont été recrutées de force pour combattre dans le Tigré, des hommes, des femmes et des enfants ont été enlevés et envoyés sur les lignes de front. Le recrutement d'enfants par les forces érythréennes s'est aggravé, des témoins faisant état de rafles d'enfants âgés d'à peine 14 ans." C'est ce qu'a déclaré le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Érythrée, Mohamed Abdelsalam Babiker, à l'ouverture de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui se déroule du 13 juin au 8 juillet 2022 à l'Office des Nations unies à Genève.

Dans la note reçue par l'Agence Fides, les réfugiés qui ont été pris dans les camps de Hitsats et Shimelba en Éthiopie à la fin de 2020 ont également été détenus, punis et enrôlés. Selon un expert indépendant des Nations unies, au cours de l'année écoulée, de nombreuses familles érythréennes dont des proches ont été contraints de combattre dans le Tigré n'ont reçu aucune information officielle sur leur sort ou leur localisation et vivent dans la crainte de ne jamais les revoir.

"Depuis que j'ai pris mes fonctions en novembre 2020, a déclaré Babiker, je n'ai reçu aucune preuve de progrès dans la situation des droits de l'homme en Érythrée. J'ai plutôt observé une détérioration dans plusieurs domaines et une violation continue des droits de l'homme". Ces abus sont liés au système de service national/militaire à durée indéterminée et ont encore aggravé la situation déjà dramatique des droits de l'homme en Érythrée. Ceux qui tentent d'échapper au service militaire sont emprisonnés dans des "conditions inhumaines et dégradantes pour une durée indéterminée".

Les autorités punissent également les mauvais payeurs par procuration, par exemple en emprisonnant un parent ou un conjoint pour les forcer à se rendre. "J'ai également reçu des informations sur des personnes enrôlées qui ont été tuées alors qu'elles tentaient de fuir le Tigré ou les centres d'entraînement militaire en Érythrée", a déclaré le rapporteur spécial.

Selon l'expert de l'ONU, les demandeurs d'asile érythréens sont toujours détenus, rejetés et n'ont pas accès à la procédure d'asile dans de nombreux pays. "Ils sont confrontés à d'innombrables violations et difficultés dans leur quête de sécurité. La situation des mineurs non accompagnés est particulièrement alarmante.

La situation des réfugiés érythréens en Éthiopie, où des milliers d'entre eux sont toujours en grand danger, est également très préoccupante. Je continue à recevoir des rapports sur des réfugiés érythréens tués lors d'attaques, des décès dus à des causes évitables liées au manque d'accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments dans le Tigré ", a déclaré M. Babiker.

Pour le rapporteur spécial, il s'agit d'une question urgente qui nécessite une action immédiate pour protéger les réfugiés et les autres populations vulnérables. Tout en saluant les efforts du Service éthiopien des réfugiés et du rapatriement et du HCR pour enregistrer et aider les réfugiés érythréens, il s'est dit préoccupé par les difficultés rencontrées par les travailleurs humanitaires pour opérer dans la région du Tigré. " Le rôle joué par les forces érythréennes, qui empêchent depuis plusieurs mois l'acheminement de l'aide humanitaire aux réfugiés et aux autres populations dans le besoin au Tigré, est très préoccupant " (voir Agence Fides 17/3/2022), a souligné le rapporteur spécial.

La méthode de conscription du gouvernement érythréen implique ce que l'on appelle les " giffa ", ou raids à des fins de conscription militaire et, selon des sources locales, s'est intensifiée de façon spectaculaire dans tout le pays, en particulier à la suite du conflit en cours dans la région éthiopienne du Tigré depuis novembre 2020 (voir Agence Fides 14/12/2020). Officiellement, le service militaire est limité à 18 mois. Mais le pouvoir actuel à Asmara estime qu'il doit pouvoir compter sur sa population en cas de guerre.