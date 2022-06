Afrique: Ouverture à Kinshasa du Forum régional pour la prévention et la lutte contre les discours de haine

La ville de Kinshasa accueille du 21 au 24 juin un Forum régional pour le développement et l'adoption d'un projet de stratégie régionale et du plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine dans les supports de communication écrite, audiovisuelle et numérique en Afrique centrale.

La rencontre mobilisera les professionnels de l'information et de la communication ainsi que toutes les autres parties prenantes provenant des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), notamment les régulateurs et autorégulateurs des médias, les membres de la société civile et des confessions religieuses, les acteurs étatiques et socio-politiques, entre autres.

" Le Forum de Kinshasa est l'aboutissement d'un processus marqué par une série de rencontres régionales de sensibilisation, de partage d'expériences et de renforcement des capacités sur la question, y compris à travers le Forum de Douala (26-29 octobre 2021) et celui de Bangui (26-29 avril 2022), respectivement en faveur des responsables des médias classiques et des représentants des médias numériques ", peut-on lire sur le site web www.peacekeeping.un.org

Il est conjointement organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la CEEAC.

Il est mis en œuvre avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), du Bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale et du Bureau de la Conseillère spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger (OSAPG).

Le Forum se tient quelques jours après la célébration de la toute première Journée mondiale de la lutte contre les discours de haine, qui a eu lieu le 18 juin. Cette Journée a été instituée par la résolution A/RES/75/309 sur la " Promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance dans la lutte contre les discours de haine " adoptée le 21 juillet 2021 par l'Assemblée générale de l'ONU.

Elle constitue une étape importante dans l'avancement des efforts visant à atteindre ce but. La Stratégie et le Plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancés le 18 juin 2019 s'inscrivent dans la même dynamique.