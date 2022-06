Algérie: Ouargla/Finance Islamique - Plus de 250 comptes ouverts depuis septembre 2021

Ouargla — Pas moins de 254 comptes bancaires de la finance islamique ont été ouverts jusqu'ici à l'agence de la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR) d'Ouargla depuis le lancement de cette prestation bancaire en septembre 2021, a-t-on appris lundi des responsables de cette institution bancaire.

"Ces comptes ont été ouverts par des agriculteurs et investisseurs désirant tirer profit des prestations et avantages de ce produit bancaire destiné aux citoyens, agriculteurs, éleveurs et autres catégories sociales pour le développement de leurs investissements et projets loin des transactions d'usure (Riba)", a expliqué la directrice de l'agence Safia Basmail, en marge d'un atelier organisé par la BADR sur "les possibilités de la finance islamique dans l'appui des investisseurs et agriculteurs".

Cet atelier, qui a eu pour cadre le commissariat au développement de l'agronomie en régions sahariennes (CDARS), cible les représentants des différents secteurs en rapport avec le domaine agricole en vue d'attirer le plus grand nombre de promoteurs et agriculteurs et la vulgarisation des avantages de cette formule de financement, a indiqué, pour sa part, le président de la chambre d'agriculture, Moussa Hammani.

Selon le même responsable, l'organisation de pareille rencontre s'assigne comme objectifs la vulgarisation des prestations accordées par ce système bancaire, dont notamment l'octroi des crédits saisonniers "Ghellati", "l'acquisition de matériels agricoles" pour la relance des activités agricoles dans le sud en général.

Approchés par l'APS, des participants, agriculteurs et investisseurs, qui ont qualifié "d'encourageante" cette formule financière en termes de développement des projets, ont sollicité l'accélération de l'étude de leurs demandes sur cette formule en vue de parachever leurs activités agricoles.