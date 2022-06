Algérie: JM/Tennis de table - Face à une rude concurrence, les Algériens prêts pour s'illustrer

Alger — Les pongistes algériens comptent faire bonne figure et réaliser une prestation honorable au tournoi de tennis de table des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin-6 juillet), eu égard à la préparation appréciable effectuée durant la saison 2020-2021, et aux aptitudes dont disposent les athlètes sélectionnés pour le rendez-vous.

En prévision des joutes d'Oran, un groupe d'athlètes élargi, composé de 24 pongistes dont 12 féminines, avait entamé une préparation de pré-sélection, avant de voir l'effectif réduit à 10 athlètes dont 5 féminines, retenus à l'issue d'une série de stages organisés localement.

Au tournoi des JM, chaque sélection engagera six athlètes (3 filles et 3 garçons). L'Algérie y participera, dans les épreuves (individuels et par équipes) avec ses six meilleurs pongistes, et l'objectif d"'améliorer, au moins", le résultat de la dernière participation du tennis de table algérien à Tarragone (11e place pour les garçons et 12e pour les filles). "On visera au moins la 5e position en garçons et la 8e en filles", a indiqué à l'APS, le DTN, Chérif Derkaoui, ajoutant que selon le règlement en vigueur, chaque pays participera en deux simples (garçons) et idem en filles.

Durant la préparation de l'élite nationale, supervisée par l'entraîneur national Mustapha Belahcène, le travail avait été axé, à la fois, sur les aspects physique, technique et psychologique des athlètes qui ont également eu l'opportunité de se frotter à des pongistes de haut niveau dans diverses compétitions, à l'instar des tournois open de Qatar, Sultanat d'Oman, Tunisie, ainsi qu'au championnat d'Afrique du nord qualificatif au championnat d'Afrique à Alger et la Coupe d'Afrique des nations au Nigeria.

Evoquant les Jeux méditerranéens-2022, le coach national a fait savoir que le tournoi de tennis de table de cette grande manifestation sportive sera, sans nul doute, dominée par les pongistes européens, notamment ceux d'Espagne et d'Italie.

S'agissant des sélections arabes, Mustapha Belhacène considère l'Egypte comme la mieux placée pour s'illustrer, sachant qu'elle a été déjà sacrée aux JM-2018 de Tarragone.

Outre l'aspect compétition, le tennis de table algérien aura une forte présence aux joutes d'Oran en arbitrage, avec la désignation du CIJM d'un total de 24 arbitres nationaux et six étrangers. La répartition s'effectue à raison de deux arbitres pour chacune des 8 tables de compétition, un arbitre principal, un directeur de compétition et 5 ou 6 suppléants.

En prévision des JM-2022, deux stages de recyclage et actualisation des connaissances, ont été organisés par la Fédération algérienne de tennis de table (FATT) au profit de 20 arbitres nationaux, activant à l'échelle internationale. Le premier s'est tenu en janvier dernier à Sétif, sous la direction des deux arbitres internationaux, Abdallah Bendjihad et Said Lanasri, alors que le second a eu lieu début juin, sous la supervision de l'arbitre international, titulaire du badge bleu, Abdallah Boudjahem.

Concernant la participation des athlètes algériens aux joutes d'Oran, trois pongistes masculins seront sélectionnés à partir d'une liste de cinq (Sami Kharouf, Chaichi Abdelbasset, Larbi Bouriah, Mehdi Bouloussa et Belkadi Aissa). Le même quota est fixé pour la participation féminine où trois pongistes seront choisies parmi les cinq suivantes: Katia Kessassi, Lynda Laghribi, Widad Nouari, Melissa Nasri et Hadjer Tahmi.

Le programme des épreuves de tennis de table

Dimanche 26 juin 2022

10h30-12h30: Equipes Hommes et dames (1er tour préliminaire) poules3 séquences /j

12h30-15h00 (pause déjeuner)

15h30-17h00 : Equipes Hommes et dames (2e tour préliminaire)

17h00-18h00 : courte pause

18h00-20h00 : Equipes Hommes et dames (3e tour préliminaire)

Lundi 27 juin 2022

10h00-12h00 : Equipes Hommes et dames (Quarts de finale)

12h00-14h30 : (pause déjeuner)

14h30-16h30 : Equipes Hommes et dames (Demi-finales)

16h30-18h00 : courte pause

18h00-20h00 : Equipes Hommes et dames (Finales) + 3/4e place (Hommes et Dames)

Cérémonie de remise des médailles

Mardi 28 juin 2022

10h00-12h15 : Simples Hommes et Dames (poules)

12h00-15h00: (pause déjeuner)

15h00-17h15: Simples Hommes et Dames (poules)

17h15-18h00: courte pause

18h00-20h15: Simples Hommes et Dames (poules)

Mercredi 29 juin 2022

10h00-10h50: Simples Hommes et Dames (consolation/tableau des 16 joueurs)

10h50-12h30: Simples Hommes et Dames (suite)

12h30-14h30: (pause déjeuner)

14h30-15h20: Simples Hommes et Dames (qualification/consolation)

15h20-16h10: Simples Hommes et Dames (matchs 2)

16h10-17h00: Simples Hommes et Dames (séquence 2)

17h00-17h50: Simples Hommes et Dames (demi-finale/consolation)

17h50-18h40: Simples Hommes et Dames (séquence 2)

19h30-20h20: Simples Hommes et Dames (finales/consolation)

Jeudi 30 juin 2022

10h00-11h40: Simples Hommes et Dames (qualification)

11h40-14h10: (pause déjeuner)

14h10-15h00: Simple Dames (demi-finale)

15h00-15h50: Simple Messieurs (demi-finale)

16h40-17h30: Simple Dames (3e et 4e places)

17h30-18h20: Simple Messieurs (3e et 4e places)

18h20-19h10: Simple Dames (finale)

19h10-20h00: Simple Messieurs (finale).