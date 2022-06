Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - L'armée prend deux décisions majeures

Le conseil a décidé de la création de deux zones d'intérêt militaire à l'Est et au Sahel.

Le Conseil supérieur de la défense nationale a décidé, le lundi 20 juin 2022 à Ouagadougou, de la création de deux zones d'intérêt militaire, notamment à l'Est et au Sahel ainsi que de la création d'une birigade regroupant l'ensemble des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a aussi mis en garde contre les combattants indélicats.

Le Conseil supérieur de la défense nationale, réuni le lundi 20 juin 2022 à Ouagadougou, a décidé de la création de deux zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. Le commandement des opérations du théâtre national a expliqué qu'un délai sera accordé aux populations résidentes de ces zones pour réjoindre des endroits plus sécurisés.

En outre le Conseil a décidé de la création d'une Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP). Sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, a déclaré le lieutenant-colonel, cette brigade va regrouper des VDP engagés dans les différentes régions du Burkina Faso.

De façon spécifique, il a précisé que la BVDP aura pour mission la coordination opération-nelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseigne-ment et la défense de certaines parties du territoire en cas de besoin. L'armée promet de sévir contre certains éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui abandonnent leurs positions pendant les combats et contre ceux qui ont des mauvais comportements envers les populations.

C'est l'annonce faite par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni par ailleurs, commandant du Commandement des opérations du théâtre national, le lundi 20 juin 2022, à Ouagadougou, sur les antennes de la télévision nationale lors du journal de 20 heures. Selon le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, cette décision a été prise à l'issue du Conseil supérieur de défense nationale autour du Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le commandant du Commandement des opérations du théâtre national a aussi dénoncé les abandons de positions opérationnelles et de matériels par des FDS engagées contre le terrorisme, causant ainsi un renforcement des capacités logistiques des groupes terroristes. Selon lui, cette situation expose davantage les populations civiles, leurs biens et les autres unités de défense du territoire.

" Tout personnel projeté dans les opérations de sécurisation qui, sans avoir épuisé ses moyens de combat, s'expose à des poursuites judiciaires et pénales ", a-t-il averti. Reconnaissant " la complexité de la situation ", Yves Didier Bamouni a insisté sur " l'absolue nécessité pour les FDS de défendre fermement leurs positions respectives. Il a saisi l'occasion pour inviter les populations à dénoncer ces comportements " aux antipodes " de la lutte anti-terroriste, à travers notamment les numéros verts : 10-10 ; 16 ; 17 et 80-00-1-45.

Déclaration du Conseil supérieur de la défense nationale

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo DAMIBA, Chef Suprême des Forces Armées Nationales, a réuni ce lundi 20 juin 2022, le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN) autour de la situation sécuritaire, toujours préoccupante dans notre pays, en dépit des efforts déployés par les Forces de défense et de sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme.

A l'issue de cette rencontre, des décisions importantes ont été prises pour plus d'efficacité dans les opérations de lutte contre l'hydre terroriste. A ce titre, les membres du CSDN ont décidé de la création d'une Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP) sous tutelle du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants.

Rattachée au commandement des opérations du théâtre national (COTN), cette brigade va regrouper l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans les différentes communes du Burkina Faso. La BVDP aura, entre autres missions :

- La coordination opérationnelle de la défense civile du territoire ;

-La contribution à la recherche du renseignement ;

-Et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité.

En outre, le conseil a décidé de la création de deux zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. La décision de création de ces zones d'intérêt militaire s'inscrit dans le cadre des sujétions liées aux nécessités de la défense nationale. La zone d'intérêt militaire de la région de l'Est couvre les provinces de la Tapoa, de la Kompienga, de la Komondjari, et du Gourma, et concerne les aires protégées de la région, à l'occurrence :

-La réserve d'Arly ;

-La réserve de Kourtiagou ;

- La réserve de Madjoari ;

- Celles de Pama, Singou et du Parc national W. Quant à la zone d'intérêt de la région du sahel, elle couvre la province du Soum. Ladite zone est ainsi délimitée :

- Au nord, par la ligne frontalière Burkina Faso - Mali ;

-A l'est, par les localités de Soum Bella, Gaskindé, Oka, et Souma ;

- Au sud, par les localités de Souma, Filio et Damba ;

- Et à l'ouest, par les localités de Tem et Pogol Djambé. Il y est interdit toute présence ou activité humaine aux risques de s'exposer aux effets des opérations militaires qui y seront conduites. Un délai sera accordé aux populations résidantes pour rejoindre des zones plus sécurisées.

