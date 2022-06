Afrique: La BEI octroie 75 millions d'euros pour la construction d'une usine de vaccins

Il s'agit d'une unité destinée à produire des vaccins contre la covid-19, la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques répandues en Afrique, a annoncé la Banque européenne d'investissement (BEI). Les 75 millions d'euros constituent un financement d'envergure pour la nouvelle usine. Le site devrait entrer en production avant la fin de cette année. L'usine, qui va produire des vaccins contre la covid-19, la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques, sera installée à Diamniadio, à 30 km de Dakar, la capitale du Sénégal.

Elle sera gérée par l'Institut Pasteur de Dakar, pionnier dans ce domaine en Afrique. Un fort impact attendu de cette usine pour réduire de l'extérieur la dépendance de l'Afrique où elle importe 99% de ses besoins en vaccin et à soutenir l'égalité d'accès aux vaccins. L'usine pourra produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an.

Ce financement est le fruit de la mobilisation de la BEI en Afrique, notamment dans le cadre de sa nouvelle initiative BEI Monde (EIB Global) regroupant les activités en dehors de l'Union européenne, en étroite coopération avec les autres institutions communautaires (Team Europe). " La création d'une capacité de fabrication décentralisée de vaccins est essentielle pour remédier à ce déséquilibre et, en fin de compte, construire un monde plus sûr et plus sain.

Il est impératif que nous construisions un écosystème florissant pour la production de vaccins en Afrique, afin d'atteindre le niveau de résilience dont nous avons tous besoin ", a déclaré le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, Amadou Alpha Sall. Et d'ajouter : " Le développement des capacités dans tous les secteurs pertinents pour la vaccination crée des opportunités significatives d'emploi pour des milliers de jeunes Africains ".

" Cette nouvelle usine de production de vaccins est un projet crucial pour la santé publique au Sénégal, comme dans l'ensemble du continent africain. Elle contribuera à une meilleure autonomie en matière de production et de distribution de vaccins ", a souligné, de son côté, le vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle.

" Ce projet est aussi un élément concret de l'approche commune de l'Union européenne en Afrique, à travers Team Europe ", a-t-il ajouté. En 2021, avec d'autres partenaires, la BEI et l'Union européenne ont fait un don de cinq millions d'euros pour réaliser des études de faisabilité technique et de préparation de la nouvelle unité de production baptisée Madiba (Manufacturing in Africa for Disease Immunisation and Building Autonomy) de l'Institut Pasteur de Dakar, pour accélérer la mise en place de ce nouveau site de production de vaccins.